Jóvenes del Frente Renovador-100% Santafesino debatieron sobre la necesidad de más participación política

(Fuente El Litoral) Con la presencia del Diputado Oscar Martínez, más de un centenar de jóvenes de toda la provincia se reunieron en la ciudad de Rosario. La juventud del Frente Renovador- 100% Santafesino cerró así un año de intenso trabajo en el cual se enfocaron en llevar adelante proyectos de políticas públicas que garanticen y amplíen los derechos de la juventud.

Según explicaron los organizadores, el motivo de la reunión fue hacer un balance del año y reflexionar en torno a la naturaleza de los procesos políticos en base a dos experiencias legislativas que marcaron la agenda política de la agrupación: por un lado, la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas del Delito y sus Familiares y, por el otro, la Ley de Deliverys y Cadetes Seguros. La primera obtuvo sanción definitiva un mes atrás. La segunda tiene media sanción y aguarda por su tratamiento en el Senado. Estuvieron presentes jóvenes de toda la geografía provincial, entre ellos representantes de Rosario, Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Reconquista, Avellaneda, Romang, Alejandra, Venado Tuerto, Casilda y Los Molinos.

En la apertura del encuentro el Diputado Oscar “Cachi” Martínez, autor de las iniciativas y conductor del espacio expresó: “La realidad es más importante que la idea. Entender esto es fundamental en tiempos donde a veces las ideologías nos separan entre nosotros y de la realidad. Cuando comenzamos con la Ley de Víctimas no todos estaban de acuerdo, hasta que escucharon el testimonio directo de las víctimas. Cuando dejamos que la realidad se imponga, es mucho más simple lograr consensos”

Del encuentro participaron también algunos protagonistas de esos procesos. Por el lado de la Ley de Víctimas, estuvo presente Ezequiel Lowden, quien brindó su testimonio acerca del camino recorrido: “No se frustren si las cosas no parecen salir bien a la primera. Los caminos son largos, pero el trabajo y el esfuerzo dan sus frutos”. Por el lado de los cadetes y deliverys, Fernanda Fernández, presidenta de la Asociación de Cadetes y Monotributistas, aportó la experiencia vivida junto a sus compañeros: “Nos movilizaron los permanentes hechos de inseguridad que sufrimos en la calle. Entendimos que de manera individual no íbamos a resolver nada. Por eso nos juntamos y empezamos a aunar esfuerzos. Es importante entender que los problemas comunes no se resuelven en soledad ni de un día para el otro”. También participaron los dirigentes provinciales Claudia Giaccone y Julio Eggiman, quienes relataron sus experiencias en torno a la ley de reparación histórica de la agricultura familiar y a la ley de deporte, respectivamente.

Por su parte, el referente provincial de la juventud, Pedro Medei, señaló: “Fue un año de trabajo muy intenso, con el desafío de comprometernos como jóvenes en realidad del lugar y el tiempo que nos toca vivir. No es fácil porque justamente hoy el compromiso con la política está diezmado, pero hay muchos jóvenes que no quieren resignarse y están dispuestos a trabajar para mejorar la realidad. Lo importante es comprender que los procesos sociales y políticos se tejen de manera artesanal, priorizando iniciar procesos a ocupar espacios”.

“Todas estas experiencias - explicó Martínez a este medio- sirven para nutrir el trabajo que la juventud viene realizando en torno a iniciativas legislativas para la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes, como ser la Ley de Voto Joven, la Ley de Cupo Joven y la Ley de Participación Política Joven. También han militado a lo largo del año otras iniciativas como ser la Ley del Plan Primeros Pasos, para el acceso al primer empleo, o la Ley de Boleto Educativo Gratuito. Si bien ambas iniciativas fueron implementadas por el gobierno provincial, los jóvenes piden que sean sancionadas por ley. También piden por la modificación de la Ley de Centros de Estudiantes, para que las listas de los mismos se conformen según el criterio de paridad de género”.

“Además -continuó el legislador-, estas iniciativas fueron comunicadas a la sociedad de diferentes maneras. Entre ellas, se destacó la realización de una serie de festivales que comenzaron en el mes de setiembre en la ciudad de Santa Fe bajo la consigna “Mes de las Juventudes” . Se llevaron a cabo en los barrios El Pozo, Santa Rosa de Lima, Juventud del Norte, René Favaloro, Alto Verde, Santa Marta, Los Troncos y Estanislao López. Fueron festivales donde se distinguió la presencia de artistas locales y jóvenes emprendedores con fines benéficos para clubes locales y otras instituciones de los barrios”.

Al finalizar el encuentro, el legislador les manifestó a las y los jóvenes presentes: “Ojalá cada una y cada uno de ustedes acepte el desafío de ser protagonistas de su tiempo. El compromiso presente que están demostrando es la esperanza para el futuro y, de verdad, Santa Fe y la Argentina los necesitan”.