El Concejo Municipal nuevamente sin Presidente

Al igual que el año pasado, y con resolución recién el 4 de marzo de este 2022, el concejo municipal de San Cristóbal no logró ponerse acuerdo entre sus partes (llámese bloques políticos) para la conformación del Poder Legislativo. A principio de año, para destrabar la misma situación, los bloques habían acordado de palabra que por el pasado período presidía Lorena Luna de Hacemos San Cristóbal, y que para el período que se viene sería Juan Ignacio Capovilla del FPCyS, pero la cuestión no fue tan sencilla.

En la preparatoria del martes, el oficialismo propuso a Capovilla y a Cattaneo para presidir el cuerpo legislativo, y desde el PJ pidieron “tiempo” y que se presenten una serie de requisitos, como por ejemplo el Presupuesto Municipal 2023 para entregar la Presidencia.

“Teníamos un acuerdo político entre bloques y no cumplió”, dijo Carlos Cattaneo y agregó “pesábamos que en esa sesión se iba a definir quién sería el nuevo presidente, pero la palabra no se cumplió. Nosotros como bloque habíamos llegado al acuerdo de que Capovilla o yo podíamos la ser la opción, entre nosotros quedamos en darle la posibilidad al peronismo de que ellos elijan, pero salieron con una cuestión de análisis basada en cosas del ejecutivo que a nuestro entender no tiene nada que ver porque no es una cuestión de políticas entre ejecutivo y legislativo, sino resolver las autoridades del Concejo”.

“Ellos lo único que hacen es dilatar el tiempo para ver qué es lo que pasa, veo una jugada muy parecida a lo que hicieron con la Coordinación de la Producción”, disparó Cattaneo y cerró diciendo que “si no respetan el acuerdo esto seguirá hasta que reflexionen, sino no sesionaremos porque no tienen ningún punto de justificación lo que plantean”.

Por su parte, Lorena Luna, hoy Presidenta ad hoc, manifestó a El Departamental que “nosotros quisimos hacer un análisis político de todo el año, queremos charlar varias cuestiones que han pasado durante el 2022, nunca dijimos que no vamos a cumplir nuestra palabra y pacto, de hecho siempre trabajamos en conjunto, nunca le pusimos un palo en la rueda al municipio, solamente le rechazamos el pedido de la creación de la Secretaría o Coordinación de la Producción por que no había recursos suficientes. En función de esto, hemos aprobado varios pedidos de comunicación por unanimidad los cuales no se cumplieron, no hubo un ida y vuelta por parte del ejecutivo, y si vienen los concejales del FPCyS dicen que no se pueden mezclar las cosas, ellos son los concejales del mismo partido político y si hay un incumplimiento por parte del ejecutivo, hay un incumplimiento directo de los concejales de esa línea político y consideramos que es una falta de respeto al legislativo, porque elevamos informes y ni siquiera nos han respondido, y es que lo pedimos solo nosotros, sino que lo pedimos todos los concejales, como por ejemplo el pedido de informe de la laguna de oxidación, del personal contratado y las tareas que realizan, el pedido de informe sobre las tierras municipales, gastos en publicidad o la manera de selección del personal para que ingresen a planta permanente”. Por último, Luna dijo que otra cosa que agravó el retraso del acuerdo es que aún “no se presentó el presupuesto municipal, donde por ley debe ser presentado a fines de septiembre y acá nunca llegó”.

La cancha está marcada, de un lado y del otro. Cada uno con sus fundamentos y armas, pero sabiendo que la situación deberá tener una pronta resolución puesto que, el Concejo no puede estar sin sesionar, y menos en un año político como se avecina.