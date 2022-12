Los 38 bailarines y bailarinas que fueron seleccionados para conformar la delegación oficial de Santa Fe en el festival Cosquín 2023 continúan su preparación. El sábado 17 de diciembre, en Ciudad Cultural Lavardén (Mendoza 1085, Rosario), se llevó adelante el segundo ensayo general de la propuesta que la provincia llevará al festival de folclore más importante del país: un homenaje a la cumbia santafesina.

De a poco, la delegación oficial va tomando forma. En los primeros minutos de la tarde, ya sin los nervios de la instancia de audición, bailarinas y bailarines provenientes de distintos puntos de la provincia fueron llegando al segundo piso de Lavardén para seguir con su preparación.

Luego de algunas pruebas de vestuario y ajuste de medidas por parte de Ramiro Sorrequieta, quien está a cargo del vestuario, diseño y confección de trajes, comenzó el segundo ensayo.

Con integrantes del equipo de dirección, Alejandra Bustos y Renzo Cremona; y los maestros preparadores Federico Bogado, Jaquelina Saucedo y Germán Moreno dando indicaciones y parando para ajustar detalles, las piernas de los 38 integrantes de la delegación comenzaron a moverse y a dar forma a la propuesta que la provincia, a través del Ministerio de Cultura, presentará en poco más de un mes.

Bustos contó que el del sábado fue el segundo encuentro de un total de 12 ensayos que habrá de acá al 29 de enero, que es la noche de presentación en Cosquín. “Estaremos en la novena luna, la última, la noche de Abel Pintos, una de las más importantes del festival, así que estamos muy contentos, trabajando a pleno”, señaló.

“Nuestra puesta tiene como fin poder historizar sobre la historia de la cumbia en Santa Fe, desde el cómo nació, cómo surge, cuáles son sus danzas madres y cómo llega a la actualidad, y haremos mención especial a quienes han hecho una temporalidad en esto de la historia de la cumbia, que son Los Palmeras”, continuó diciendo sobre la presentación que tendrá lugar dentro de poco más de un mes, donde “habrá algunas sorpresas”, adelantó.

Cabe mencionar que todos los ensayos se harán en Ciudad Cultural Lavardén, los primeros en el salón del cuerpo ubicado en el segundo piso y los últimos en el gran salón que está en el quinto. El director musical de la puesta es Iván Tarabelli, quien está seleccionando a los integrantes de la orquesta, que estará integrada por distintos artistas.

La presentación tendrá un bloque más tradicional y después habrá una segunda parte que tendrá pinceladas de Los Palmeras. “Lo que buscamos es mostrar que Santa Fe tiene una identidad cultural que se convirtió en nuestro folclore y que la ciudad de Santa Fe se convirtió en la capital de la cumbia santafesina”, resaltó Bustos.

Por su parte, Renzo Cremona destacó la decisión de convocar a bailarines e intérpretes de toda la provincia. “Van llegando a Lavarden, esto es algo hermoso que tiene esta delegación, porque se buscó llegar a todos los rincones de la provincia”, mencionó. “Estamos muy contentos, muy ansiosos, creo que va a ser una puesta que va a dar que hablar, como santafesinos, llevando la cumbia bien en alto, que nos identifica, porque la cumbia santafesina es nuestra danza”, apuntó.

“También estamos trabajando, como lo hicimos con la delegación anterior, en la parte audiovisual de la propuesta, la puesta en escena y los músicos, para que todo confluya en una gran propuesta”, dijo Cremona. “Para eso estamos usando material que ha realizado en estos años el Ministerio de Cultura, desde Señal Santa Fe hasta la propia Lavardén; imágenes del documental Yo Cumbia, que es del año 2015 y también usaremos imágenes del archivo que nos cedieron Los Palmeras, como por ejemplo con la Filarmónica de Santa Fe o cuando tocaron en la final de la Copa Sudamericana”, agregó Bustos.

“Esta propuesta es muy importante, porque abraza otros proyectos, distintas cosas que se fueron generando desde el Ministerio, por un gran equipo de trabajo. Está muy bueno poder utilizar todo ese material”, acotó Renzo.

Oportunidades

“Quiero destacar la política cultural del Ministerio, que buscó desde un primer momento llegar a toda la provincia. Empezó yendo al territorio con Santa Fe en tu Corazón, que tocó distintos puntos de la provincia, llegando, generando pertenencia, identidad y oportunidades a un montón de gente. Hay artistas de pequeñas localidades que con este tipo de acciones pueden ser valorizados. Poner en alto y en valor esos artistas y poder llevarlos a un escenario como el de Cosquín, me parece que es una política que trasciende”, apuntó Bustos.

“Esta fue la primera vez que se hizo una audición abierta, a toda la provincia. En las audiciones anteriores, lo que se hacía era más determinado a un sector, era más específico, esto fue abierto a toda Santa Fe, cualquier artista que se quiso presentar, tuvo la oportunidad”, explicó. Y terminó diciendo: “Hoy cada localidad está abrazando a sus intérpretes, y seguimos trabajando colaborativamente con los municipios y comunas de donde vienen los distintos artistas que fueron seleccionados”.

En primera persona

Alina Giuliano, de 31 años, proviene de Hersilia, departamento de San Cristóbal. “Vengo de un pueblito chiquito, que está al límite con Santiago del Estero. Estoy totalmente agradecida por haber podido audicionar en una audición abierta, que es la primera vez que lo hago. Me avisó una conocida por mail, yo no estaba enterada que se hacían audiciones, y quiero agradecer eso porque para muchos de nosotros, que estamos lejos, que no tenemos tantas posibilidades, por ser un pueblito chiquito, esto es como entrar por una gran puerta para poder mostrarnos y mostrar lo que hacemos. Yo empecé a bailar a los 6 años; creo que para todos es un sueño poder pisar el escenario mayor del folclore. Estamos súper felices, emocionados y agradecidos”.

Delegación Cosquín 2023

La delegación oficial participará de la edición N° 63 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2023, que se llevará a cabo desde el sábado 21 al domingo 29 de enero de 2023 en la plaza Próspero Molina de la localidad de Cosquín (Córdoba, Argentina).

Para conformar esta delegación el Ministerio de Cultura realizó una convocatoria en la cual se recibieron más de 320 solicitudes. Luego de una preselección, llegaron a la instancia final un total de 167 bailarines, que fueron convocados por mail a la selección presencial, algunos en Rosario (105) y otros en Reconquista (62).

La decisión de dividir la instancia de selección en dos ciudades se tomó para buscar una representatividad amplia de todo el territorio provincial, con un criterio realmente federal.

El jurado conformado por Eduardo Italiano, Mariano Luraschi, Mariela Frey, Federico Bogado; el equipo de dirección, Alejandra Bustos y Renzo Cremona, y los maestros preparadores Fernando Vera, Jaquelina Saucedo y Germán Moreno, eligió como integrantes de la delegación a:

Ricardo Maldonado (Armstrong); Maximiliano Balinari (Arroyo Seco); Aldana Agrano (Capitán Bermúdez); Matías Krenr (Carcarañá); Trinidad Orellano (Casilda); Andrés Alarcón (Coronda); Fiama Ríos (Correa); Juan José Ghio Orasola (Diego de Alvear); Cecilia Rossi (Fighiera); Valeria Saucedo y Lucio Sclavi (Gálvez); Alexis Nahuel Valenzuela (Granadero Baigorria); Alina Giuliano (Hersilia); Marina Fussi (Matilde); Chiara Fernández (Reconquista); Gastón Bouchard, Aylén Ferraris, León Ruiz, Celeste Sánchez y Ayelén Torres (Rosario); Meribel Borghetto (San Agustín); Lucas Pelozo (San Lorenzo); María Eugenia Albanese y Camila Tira (Santa Fe); Guillermina Zeballos (Venado Tuerto); Nicolás Poquet y Georgina Rubinich (Villa Cañás); Leonel Castillo y Bruno Noguera (Villa Gobernador Gálvez); Dana Juárez, Sandra Moreno y Juan Pablo Palma (San Jorge); Tomás Quiroga (Villa Amelia); Francisco Robert (Villa Guillermina); Wilfredo Roldán y Nerina Wasinger (Villa Minetti); Víctor Rodríguez (Villa Ocampo); y Marcio Pereyra (Zavalla).