Productores santafesinos dicen que "el 80% del maíz sembrado está perdido" por la sequía

Los productores santafesinos alertaron por el presente que viven a diario de primera mano en torno a las dificultades generadas por la histórica sequía. Los datos hablan de pérdidas que dejan cifras récord en torno a la siembra en la región núcleo, lo que se hace visible en el maíz. Hace un año estaba sembrado el 50% de los lotes, mientras que hoy solo el 5%.

Esta es la situación que describen los asesores en el sur provincial: “Ya hemos tomado la decisión de picar algunos lotes. Otros, de no llover lo suficiente en estos días, podrían alcanzar entre 10 a 30 quintales por hectárea. Con estos rindes, son cuadros que también consideramos como perdidos. Solo el 20% restante podría alcanzar los 40 a 60 q/ha”.

Los maíces tempranos están atravesando pleno período crítico en un escenario de sequía grave en toda región núcleo. Hasta en el noroeste bonaerense donde recibieron algunos milímetros extras la situación es también muy delicada: “Estamos entrando a floración con el potencial de rinde ya muy dañado. Tiene que llover en los próximos días al menos de 20 a 30 mm para seguir en carrera. Hoy la situación del cereal temprano es crítica, el estado del cultivo es: 30% malo, 50% regular y 20% bueno.

En una semana el avance en región núcleo fue de tan solo un 3% y aún restan por implantar el 42% intencionado. Hay localidades donde la escasez de humedad a la siembra no les ha permitido siquiera comenzar con la labor como es el caso de Cañada de Gómez, Carlos Pellegrini y Baradero. El centro-sur santafesino es sector que acusa el mayor retraso con solo un 10% de avance, mientras que el extremo sur santafesino y el noreste bonaerense tienen la mitad de la superficie sembrada.

Futuro incierto

Luego de declararse la emergencia agropecuaria por la sequía, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia Fabricio Medina señaló que los más afectados y preocupados en este contexto son los pequeños productores.

"En todo el norte provincial ha impactado muy fuerte la falta de agua y fundamentalmente en los pequeños productores que son aquellos que a veces no pueden mantener siquiera lo mínimo. Muchas veces se ven vacas a la orilla de la ruta, acarreo de agua de forma permanente", detalló el funcionario.

En lo que refiere al girasol, contó que su estado es de "regular a bueno" en la mayoría de los lotes. "Pero en general, todos los planteos ganaderos están muy complicados desde el punto de vista de la alimentación porque la mayor parte de los campos que tienen pasto natural no se han podido reponer", expresó y recordó que también afectó la helada que se dio el 1 de noviembre.

"La falta de agua todavía no la están sufriendo, pondría un semáforo amarillo. Puede haber algunos casos puntuales de acarreo pero de no llover esto se va ir complicando", señaló. Indicó que el sector sur de la provincia está sufriendo la sequía, el sector legumbrero: "Prácticamente no se levantó de la cosecha de arvejas y lentejas y de todos los maíces de primera que se han sembrado, no he escuchado a nadie con lote bueno, se ven algunos lotes muy dispersos en la provincia".

Por otro lado, solo se logró sembrar parte del algodón ya que hubo lluvias pero muy dispersas. "No sé si vamos a llegar a un 50% de lo que sembramos todos los años. Es un año muy complicado y muy complejo, fundamentalmente para la ganadería", precisó.

Fuente Uno Santa Fe