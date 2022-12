Hay un informe que data del 2019, pero que se ha revelado hace pocos meses que indica que el proyecto desde Arrufó es inviable, por lo que hay que tirar un caño de 154 kms. para abastecer a nuestras localidades, explicó Sánchez

Por lo tanto, siempre estuvimos lejos, nos mintieron cuando nos dijeron que se podía abastecer desde Arrufó. Nosotros nunca lo supimos, dijo Sánchez, pero la presión del gas del GNEA no alcanza para nuestras localidades.

Por eso cuando se hizo el proyecto, lo habrán hecho a partir de una computadora, pero nunca se hizo un trabajo de campo.

Hoy la realidad es esta, de lo contrario el gasoducto ya se habría hecho. Ya pasaron muchos años, por lo que si no se hace, es porque no se puede.

Por último, dijo que la provisión desde Córdoba podría ser viable para Suardi y San Guillermo, pero para Villa Trinidad no me animo a decir nada, remarcó el Pte. Comunal.