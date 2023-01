Las redes sociales y plataformas digitales explotaron con Music Session #53, una canción que desde su anuncio levantó gran expectativa entre el público porque contaría con la participación especial de Shakira. Aunque muchos pensaban que la estrella colombiana lanzaría algunas indirectas en contra de Gerard Piqué por su rompimiento, muy pocos imaginaban que se sumaría a los cantantes que ocuparon el espacio para lanzarse con todo en contra de sus “enemigos”, tal y como en su momento lo hizo Residente vs J Balvin.

Entre aplausos por “no quedarse callada” ante los escándalos que rodean su rompimiento con el exfutbolista español y críticas por seguir lanzando canciones con dedicatoria especial sin considerar el posible daño que puede causar en sus hijos, Milán y Sasha, trascendieron algunos señalamientos de presunto plagio por un sample de su canció.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, una parte del coro suena muy similar a un fragmento de Solo tú, una tema que la cantante venezolana Briella lanzó hace aproximadamente seis meses. Como era de esperarse tan solo bastaron unos minutos para que las comparaciones se viralizaran en internet y se abriera un debate sobre si realmente es un plagio o todo se trata de una coincidencia.

“Pensé en ti justo en esa parte de la canción”. “Apenas la escuche pensé que ya la había escuchado en otra parte”. “Es casi igual”. “Créeme que yo también estoy en SHOCK”, fueron algunas reacciones.

Pronto las especulaciones llegaron a oídos de la cantautora venezolana, quien desconcertada por la situación recurrió a su cuenta de TikTok para pronunciarse al respecto. Para comenzar, reconoció que existen similitudes en los coros que alargan la palabra “Tú”, pero no aseguró que fuera un plagio.

De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción “Solo Tú” para hacer su Bizarrap Session [...] Cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shok, no sé qué hacer.

De esta manera, Briella dejó entrever que no pretende proceder legalmente en contra de la estrella colombiana y el rapero argentino porque es su fan, sin embargo, piensa que de alguna manera se habrían inspirado en su tema.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues algunos usuarios de la plataforma concordaron con la opinión de Briella, mientras que otros la tacharon de oportunista por todo la atención que recibió tras señalar indirectamente el plagio. Incluso, muchos mencionaron que tras su video viral se hará “más famosa”.

“Yo nunca escuche tu canción, ni me di cuenta de que existía”. “Hace 6 meses y se hizo viral y yo nunca la había visto”. “Creo que tú te inspiraste en la canción de Loba de hace 13 años”. “Niña, aprovecha esta oportunidad, nada mejor que sacarle lo positivo a todo. Invita a Shak que hagan el remix juntas”. “Demándala”. “Esa canción la conoces solo tú”, fueron algunos comentarios.

Shakira y Bizarrap no se ha pronunciado al respecto y podrían no hacerlo, todo dependerá de si Briella procede legalmente en su contra. Mientras tanto, Music Session #53 continúa rompiendo las las plataformas digitales, pues cada minuto que pasa suma más reproducciones. De hecho, ya cuenta con 28 millones de visualizaciones en YouTube.

Letra completa de Music Session #53

