SE SIENTA A LA MESA Y ESCRIBE

¿Cuántas palabras pueden inventarse para hacer del lenguaje un juego más preciso? ¿Cuánta justicia y cuánta injusticia pueden empuñarse con el brazo derecho y el izquierdo? ¿Cuánta belleza puede untarse sobre el dolor para reafirmar la vida? Un 14 de enero el poeta Juan Gelman “entró en la muerte, y allí andará según se dice”, parafraseando esos versos que escribió atravesado por la muerte del Che Guevara. Entre lo solitario del oficio de escribir Gelman filtró el grito testigo de un testimonio colectivo, un testimonio sobre la vida y la muerte, sobre el amor y la revolución, sobre la hermosura y la pena.

“Con estos versos no harás la revolución”, confiesa que sabe, pero “se sienta a la mesa y escribe”. Escribe desde antes del exilio y el asesinato de su hijo a manos de la dictadura, desde antes de la desaparición de su nieta y también después. No renuncia a la poesía ni ante el peor despojo. Escribe desde siempre, escribe desde Villa Crespo, desde el país que fue, desde México, desde el ayer, desde el país que será. Escribe un porvenir, un por quedarse, un por seguir. Escribe el desamparo de los sueños ante la implacable maquinaria del tiempo. Escribe y crea un refugio.

Juan Gelman nació el 3 de mayo de 1930 y su obra es tan extensa como su vida. Lo privado, lo público, su conciencia social y su esperanza tejen en sus libros un entramado complejo, una parra de sombra y ternura donde descansar. Según se dice, murió el 14 de enero de 2014, aunque al leerlo no nos quede otra que desconfiar de la muerte.

CONDECORACIONES

Condecoraron al señor general,

condecoraron al señor almirante,

al brigadier, a mi vecino

el sargento de policía,

y alguna vez condecorarán al poeta

por usar palabras como fuego,

como sol, como esperanza,

entre tanta miseria humana,

tanto dolor

sin ir más lejos.

El intelectual comprometido con la lucha por un cambio social

Juan Gelmán fue un escritor y periodista, no solo logró convertirse en uno de los autores más importantes de su generación por su producción literaria y periodística, sino también por su incansable lucha en pos de la recuperación de su nieta, los derechos humanos, y una sociedad más justa y democrática. Poeta, traductor y periodista, Juan Gelman Burichson nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. Hijo de emigrantes judíos ucranios, comenzó a escribir poemas aún siendo un niño. Se dedicó a distintos oficios y, en los años sesenta, abrazó su vocación periodística que no abandonó nunca. En 1967 se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y, cuando FAR y Montoneros se fusionaron, Gelman viajó al extranjero, ya entrados los setenta, para denunciar públicamente desde allí, la represión y violación de los derechos humanos en la Argentina. Vivió en el exilio entre 1975 y 1988, residiendo alternativamente en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México. En represalia, el 24 de agosto de 1976, fuerzas militares secuestraron a sus hijos Nora Eva (20) y Marcelo Ariel (19), junto a su nuera María Claudia Irureta Goyena (19), quien estaba embarazada de siete meses. Todos ellos pasaron a engrosar la lista de desaparecidos de la más sangrienta dictadura cívico-militar argentina.

Gelman volvió clandestinamente al país en 1978, con el objetivo de que un puñado de periodistas pudiera ver lo que realmente estaba sucediendo. Se dice que durante esos años más que escribir, sostuvo una incansable lucha por los derechos humanos y el encuentro de sus hijos. Fue recién en 1990 cuando encontró los restos de su hijo Marcelo en un río de San Fernando, luego del hallazgo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Ocho años más tarde, descubrió el dato de que su nuera había sido trasladada a Uruguay, además de dar a luz a una hija en cautiverio (su nieta) y que estuvieron juntas hasta diciembre de 1976.

A partir de esa información, Gelman exigió la colaboración de los estados argentino y uruguayo para encontrarla. En el año 2000 encontró a su nieta, María Macarena Gelman García. “Podrán imaginarse lo que significa esto para cualquier ser humano. Yo mismo puedo sentirlo; soy abuelo”, expresó Gelman en aquel momento.

La poesía como crítica

Paralelamente a toda aquella trágica historia, Gelman continuaba desarrollando su producción periodística y literaria. Con los años, se convirtió en autor de más de treinta libros y fue reconocido con el Premio Cervantes en 2007, el máximo galardón de la literatura en español. También fue galardonado con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (2000), los premios iberoamericanos de poesía Ramón López Velarde (2003), Pablo Neruda (2005) y Reina Sofía (2005). Como poeta, suscribió al realismo crítico y consiguió un estilo lírico muy particular, cargado de una gran crítica social y de denuncia, entre otras imágenes cotidianas y políticas que develan la indignación ante la injusticia. Entre su producción poética, se destaca Violín y otras cuestiones; El juego en que andamos; Velorio del solo; Gotán; Cólera Buey, así como Los poemas de Sidney West; Traducciones; Fábulas; Relaciones. También son notables otros libros como Exilio, que escribió en colaboración con el autor argentino Osvaldo Bayer; y otros como Hacia el sur; Carta a mi madre; y País que fue será.