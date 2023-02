Entraron, forcejearon con una mujer y se llevaron $2500

La policía trabaja e investiga un hecho acontecido ayer en Riobamba al 1500 en San Cristóbal, cuando aparentemente dos jóvenes se metieron al domicilio de una mujer con claras intenciones de robo. Si bien la señora no habría sufrido ningún tipo de lesiones, ella le contó a la policía que la tomaron del cuello y comenzaron a amenazarla pidiéndole dinero, efectivo el cual ella no posee, pero que se llevaron 2500 pesos que estaban sobre un mueble del hogar.

Además, los efectivos investigan si otros dos mismos sujetos no ingresaron previamente a un domicilio lindante.