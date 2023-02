«En San Cristóbal hicimos una gran elección en 2021, y vamos a ir con todo para ganar la Intendencia de esta ciudad. Tenemos un armado sólido, y un proyecto para poner en marcha cuando tengamos que gobernar San Cristóbal. Lo hemos demostrado con la recuperación del ferrocarril, hoy tenemos 14 trabajadores empleados en los talleres, y vamos a sumar en marzo 20 trabajadores más. Así como cumplimos lo que dijimos, vamos a cumplir con nuestro proyecto a la hora de gobernar».

La expectativa es hacer una elección importante en varias localidades, «es nuestra propuesta. Estamos consolidando la idea de unidad, en los lugares que en Justicialismo consolide ese mensaje vamos a tener muchas posibilidades electorales. Estamos convencidos de todo lo que podemos hacer como Justicialistas».

Ceres es uno de los distritos difíciles para conseguir la unidad de todo el peronismo, «hay mucho egocentrismo, no se entiende que acá se prioriza el proyecto y no un nombre. Nos faltan encarar reuniones para conseguir esa unidad que Ceres no tiene dentro del partido. Hay que dejar espacios para los nuevos integrantes, yo no digo que vamos a tirar a los históricos por la ventana, pero hay que dejar de ocupar desde el individualismo todos los espacios. Mientras no entendamos eso seguiremos como hasta ahora. Si no hay unidad en Ceres no tengo dudas que vamos a presentar nuestros propios candidatos, con nuestro mensaje, haciéndole conocer a los ceresinos cual es nuestra idea de gestión y gobierno. Estamos convencidos que así se hará si no hay una lista de consenso».

