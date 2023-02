En medio de la crisis que atraviesa el campo, el diputado provincial, Joaquín Blanco, criticó la escasa y tardía respuesta por parte del gobierno provincial. “El gobierno de Omar Perotti sólo brindó una ayuda de 700 millones de pesos para productores, una cifra que no alcanza para nada”, aseveró. “Santa Fe es la provincia más afectada por la sequía y el gobierno provincial no hace uso de las herramientas que tiene a disposición y para las cuales no necesita ninguna nueva ley”, criticó. También pidió que acompañe al sector en su reclamo a Nación por las medidas anunciadas por Massa y a las cuales todavía no pudieron acceder.

El diputado socialista criticó duramente lo ofrecido por el gobierno provincial al campo y le pidió al ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, que no entre en la chicana política. “El Ministro no puede desconocer el enorme descontento y frustración que existe en el campo. De nada sirve que nos relate acciones aisladas sino que se haga cargo de la realidad que está atravesando la provincia”, dijo. “Es irresponsable acusar a la oposición de no tratar un proyecto de ley que fue recientemente ingresado y por el cual ningún representante del gobierno provincial se comunicó con los legisladores para trabajarla”, expresó el presidente de la bancada socialista.

“La frustración del campo pasa también porque, según distintos planteos de productores, ninguna de las medidas anunciadas el 31 de enero por Sergio Massa a nivel nacional tienen una implementación concreta. Como por ejemplo, la suspensión del pago de anticipo de Ganancias en AFIP para los sectores abarcados por la emergencia o la toma de los nuevos créditos en el Banco Nación. Santa Fe necesita un gobierno que también actúe y exija a Nación una mayor reacción”, aseveró el diputado. “El próximo 28 de febrero habrá una fuerte manifestación del sector y en el gobierno van a tener que escuchar y atender el reclamo, no van a poder buscar excusas”, agregó.

“Desde la oposición tenemos un enfoque constructivo y entendemos la gravedad de la situación. La ley que estamos discutiendo en la Legislatura crea un sistema integral de emergencia y desastres agropecuarios que es a largo plazo. Por eso ya nos reunimos con todos los bloques de la Cámara de Diputados y las diferentes entidades agropecuarias para conocer los pormenores que atraviesan los pequeños, medianos y grandes productores con el objetivo de realizar mejoras al proyecto que propone nuevas herramientas”, aseveró Blanco. “En el proyecto, por ejemplo, también se habla de la cobertura de los diferentes seguros, por lo que en los próximos días también vamos a estar convocando a las empresas asociadas a ADIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina) para continuar trabajando en los distintos puntos de la ley”, adelantó.

“Lo concreto hasta aquí es que la ayuda ofrecida fue de 700 millones de pesos para pequeños y medianos productores cuando, según datos del Banco Central, el Gobierno de Santa Fe tiene 127 mil millones de pesos en cuentas bancarias a diciembre de 2022”, destacó el legislador socialista. “Para tener una idea de la dimensión de los números: en el año 2017, durante la gestión de Miguel Lifschitz, pasó algo similar pero con un ciclo de lluvias y se creó por ley en la Legislatura, el Fondo de Inversión y Desarrollo que asistió con 400 millones de pesos a pequeños y medianos productores, fundamentalmente tamberos. En seis años, la inflación acumulada fue de 1070%, dando un equivalente de 4000 millones de pesos”, recordó Blanco. “Entonces que la ayuda del actual gobierno provincial sea de 700 millones es irrisorio”, agregó.

“Es necesario recordar que la provincia tiene en vigencia, hasta el 31 de mayo de este año, la declaración de Emergencia Agropecuaria por sequía pero en muchos lugares del interior de Santa Fe, hubo discrecionalidad política para dirigir la asistencia. Incluso hay sectores que están fuera de toda cobertura estatal como son los pequeños productores que arrendan campos”, recordó Blanco. “Lo que sucede no es nuevo y el gobierno de Perotti no tomó las medidas necesarias para su prevención. Ahora se estiman pérdidas de 3 mil millones de dólares. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes para el movimiento de nuestra economía y esta sequía traerá graves repercusiones a futuro”, expresó.

“Las decisiones de Omar Perotti siempre van un paso atrás de todos los problemas y como respuesta se excusan en la oposición. Este es un año electoral y deben recordar que tienen que seguir gobernando, a pesar de las enormes dificultades que tienen para eso”, finalizó Blanco.