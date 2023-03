González se reunió con Coninagro

La semana pasada, en el marco de su reunión mensual, la entidad cooperativista llevó adelante su tradicional encuentro, del que también participó el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja Provincial, el diputado Marcelo González.

El legislador sancristobalense explicó, respecto de la agenda del encuentro, que se focalizó en dos temas clave. Por un lado, la nueva Ley de Emergencia que ya está con media sanción de Senadores; Por otro lado, algunas dudas respecto del tema de la reserva Nacional en Jaaukanigás.

El titular de la entidad, Lucas Magnano, enfatizó los ejes de la convocatoria. "Esa relación con los legisladores es fundamental, porque son quienes definen las leyes que después debemos cumplir, por eso el contacto estrecho es tan importante".

En ese sentido, adelantó que van a estar mandando notas a la Legislatura para poder participar en el debate en Comisiones. "Y probablemente le enviemos también una nota al gobernador para que se nos tenga más en cuenta a la hora de sancionar leyes. Es demasiado serio y problemático, ya que a muchos productores con tierras propias se les puede llegar a complicar si esto llega a prosperar tal cual está".

En otro orden de cosas, Magnano manifestó que afortunadamente las lluvias llegaron, aunque muy dispares. "El frente de tormenta todavía está a las vueltas en la Región Centro, y esperamos que siga en los lugares que más lo necesitan. La realidad la sabremos cuando las máquinas entren a cosechar, por ahora es difícil tener una cifra de las pérdidas por el impacto de la sequía y las heladas, pero nos vamos a llevar la sorpresa cuando termine la cosecha".

En ese sentido, aprovechó para criticar al Estado. "Vemos que tenemos muchas reuniones e instancias de diálogo, pero son pocas las medidas que llegan a la realidad y que el productor pueda acceder. Los certificados de emergencia van saliendo de a poco y nos preocupa que se demore la emisión de esos certificados. Más allá que el Ministerio tuvo la deferencia de prorrogarlo, deberíamos continuar debatiéndolo en el tiempo para ver si podemos lograr que están en tiempo y forma todos los certificados para que los productores puedan acogerse a esos beneficios".

Por último, insistió con reclamar un alivio fiscal. "Debemos trabajar con AFIP, ya que algunos productores no llegan a adherir a ese no pago, y no estamos tan lejos del cierre de ejercicios de la producción de manera unipersonal. Por eso tenemos un arduo trabajo para que AFIP entienda la situación. Hay algunos aprietes, pero hay formas y tiempos en los que hay que ser un poco más permisivo porque el tiempo y la situación lo ameritan".