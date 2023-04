Por un lado se consolida el nuevo frente opositor en formación y por el otro se empiezan a delinear dos sectores internos que disputarán la interna del mismo. El viernes al mediodía: Felipe Michlig (UCR), Cristián Cunha (PRO), Enrique Estevez (Partido Socialista), Mariano Roca (Creo), Gabriel Real (PDP) llegaron a un acuerdo definitivo para el armado de este nuevo espacio político. No participaron referentes de la Coalición Cívica tras el anuncio de Elisa Carrió de que la CC se retiraba del frente opositor por entender que había integrantes que tienen responsabilidad con los problemas de narcotráfico que padece la provincia. De todos modos esa fuerza política, muy disminuida en Santa Fe, ayer, los lilitos realizaron una reunión en la que se espera que defina los pasos a seguir.

El socialista Enrique Estévez y el radical Felipe Michlig participaron el viernes de un encuentro de autoridades de los partidos que integrarán la alianza en la que confluyen Juntos por el Cambio y el Frente Progresista.

El martes 25 de abril se conocerá el nombre del frente opositor

El encuentro sirvió para limar los detalles de la plataforma de nacimiento del nuevo frente, aún sin nombre. “No es solo un punteo, sino que hay desarrollo”, contó uno de los presentes. La redacción de ese documento, en el que trabajaron durante dos meses representantes de cada uno de los partidos, tuvo una ardua tarea para congeniar ideas de espacios ideológicamente muy diferentes, por ejemplo sobre el rol del Estado, donde hay una clara diferencia entre la mirada que tiene el PRO y la del Partido Socialista.También tiene una razón la elección del martes 25 de abril para el lanzamiento: si bien la voluntad política de participar todos la expresaron públicamente, se resolvió esperar a que transcurrieran los congresos partidarios, convocados según cada fuerza entre el 15 y el 22, para avanzar con la presentación en sociedad.

Un sábado para marcar territorio

Pablo Javkin, Dionisio Scarpín, Caro Losada, Clara García, Federico Angelini y Mario Barletta son algunos nombres que suenan como candidatos para integrar la formula de Gobernador y Vice representando a este grupo de partidos y sectores internos.

La anfitriona, la intendenta Paula Mitre, hoy alineada con el partido Creo del intendente de Rosario, Pablo Javkin, convocó a casi todas las tribus del naciente frente que disputará con el oficialismo bajo el lema “El norte: una oportunidad para Santa Fe” . Llamó la atención la ausencia de uno de los sectores internos, el encabezado por Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador ya lanzado y referente de buena parte de la estructura partidaria radical santafesina. Tampoco estuvieron presentes sus socios políticos, como Gabriel Chumpitaz del PRO, o el diputado evangelista Walter Ghione. Al consultar a fuentes del sector, confirmaron que el Diputado Provincial y ex Ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz no fue invitado por la Anfitriona. "No es de nuestro palo" señaló el consultado.

Varios pre candidatos

Estuvieron presentes: Pablo Javkin, Dionisio Scarpín,Carolina Losada, Clara García, Pablo Farías, Mónica Peralta, Alejandro Boscarol, Ariel Bemúdez, Julián Galdeano, Marlén Espidola, Ana Laura Corgniali, Gabriel Real, el senador Orfilio Marcón, y los diputados nacionales Federico Angelini y Mario Barletta. Varios de estos nombres cargan el mote de pre-candidatos a la Gobernación.-

Un importante arco que contiene a la gran mayoría de los sectores políticos, apoyados de una abrumadora concurrencia, donde se podía distinguir, Ptes Comunales, Intendentes, Concejales y militantes de todos los espacios políticos no peronistas de la provincia, en especial del centro norte. La gente desbordó el club Ferro, de la ciudad de Vera. La única oradora, en cuanto a las autoridades institucionales fue la Intendenta local, Paula Mitre. También se presentaron dos paneles direccionados con temas ligados a la producción agropecuaria. Este bloque político tiene un primer desafió que es ganar la primaria. Por lo que entrará en una etapa, hasta el cierre de listas, donde se intentará presentar una lista consensuada o a lo sumo dos listas. De está forma el sector busca ser competitivo para enfrentar a Pullaro en la interna, como primer paso para llegar a la Gobernación.-