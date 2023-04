Trump se declaró inocente de 34 cargos y quedó libre

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y favorito para volver a ser el candidato republicano al cargo en 2024, se declaró el martes no culpable de 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales tras una investigación sobre el pago de dinero por silencio a una estrella porno.

Vestido con un traje azul oscuro y corbata roja, Trump, de 76 años, mostró poca emoción cuando saludó a una multitud reunida fuera de la corte después de ser conducido en una caravana desde su residencia neoyorquina en la Torre Trump.

Trump se sentó con las manos cruzadas mientras presentaba su declaración flanqueado por sus abogados. "No culpable", dijo cuando se le preguntó cómo se declaraba.





En conjunto, los cargos conllevan una pena máxima de 136 años de prisión según la ley de Nueva York, pero una pena de prisión real si es declarado culpable en un juicio sería casi con toda seguridad mucho menor que eso. En Nueva York, la falsificación de documentos comerciales es un delito menor punible con un máximo de un año de cárcel, pero se eleva a delito grave punible con hasta cuatro años de prisión cuando se hace para promover o encubrir otro delito.

El republicano, que ha calificado las acusaciones de motivaciones políticas, levantó el puño en un gesto a los periodistas mientras abandonaba la Torre Trump.

El ex mandatario no dijo nada mientras caminaba junto a la policía y a través de un pasillo del tribunal antes de entrar en la sala para la comparecencia.

Trump fue acusado la semana pasada, convirtiéndose en el primer presidente, retirado o en activo, que enfrenta cargos penales que todavía por un caso relacionado con un pago de dinero por silencio en 2016 a la estrella porno Stormy Daniels.