Por Marta Zinger

Shoá es el término hebreo usado para significar a ese viento devastador que arrasó a casi todos en su paso...No son seis millones, sino seis millones de veces uno, que fueron asesinados y a quienes hoy se recuerda...Durante la primera noche de Pésaj, Pascua, hace 80 años los judíos confinados en el gheto de Varsovia dijeron basta.

La resistencia judía había optado por morir luchando, Shoá, su Memoria y el Nunca Más dependen de cada uno de nosotros. Nos interpela y nos convoca, no sólo a recordar, sino a actuar asumiendo que el peligro de esa locura no ha concluido. No terminó no sólo para los judíos, cuando somos capaces de mirar en silencio cómplice los que ocurre en Sudán, Ucrania y a muchos otros.

"Recordemos a los que sufrieron y perecieron en ese entonces, a los que cayeron con armas en sus manos y a los que murieron con oraciones en sus labios, a todos los que no tienen tumbas: nuestro corazón sigue siendo su cementerio" Eli Wisel Izcor, Recuerdo, descendientes de sobrevivientes del Holocausto. Se encendieron 6 velas en su memoria.