Personal del CRE entrevisto a la victima, la cual, expreso que, utiliza un galpón ubicado en el lugar, donde deposita pertenencias, que la ultima vez que acudió fue el día Lunes pasado, que retorno en la fecha y se percato que autor/es ignorado/s, forzaron el candado del portón y sustrajeron una motocicleta marca motomel, 110cc, sin patente visible, carece de la totalidad del carenado plástico y no se encontraba en funcionamiento, además, una motoguadaña marca "Tigre", color roja, llaves de mecánica varias y una caja gris que contenía varias llaves tipo tubo. No sospecha. No avalúa.

Mas tarde, se constato que la motocicleta denunciada como sustraída, coincide en sus características y guarismos, con una secuestrada en carácter preventivo por personal del CRE, en horas de la madrugada de la fecha, por haberse hallada abandonada sobre la via publica. prosiguen diligencias.