Un recuerdo a los que crearon una forma de hacer periodismo

“REMOLINOS” a Rodolfo Walsh, escrito por Jorge Boccanera (poema inédito), en este tiempo de tanta oscuridad y dolor. Los periodistas, o los que nos ganamos la vida en este oficio, no quedamos afuera de la degradación que vive toda la sociedad. Por eso los que creemos, tal vez equivocados, que tiene que haber una ética y una posición comprometida sobre lo que nos está pasando, no ya en una guerra en tránsito, si no basta con ir a las góndolas a comprar comida para darse cuenta que algunos no podrán comer y que otros poquitos se volverán muchos más ricos. En estos momentos vale recordar a los que fueron vitales para recordarnos lo que es jugarse por algo, alguna vez.

anillos de cebolla remolinos de brócoli nebulosas de acelga el

hombre del sombrero de paja sin esperanza de ser escuchado mira

el cielo nocturno repleto de hortalizas allí donde las supernovas

agitan sus hormigueros fulgurantes

planea pescar en esa tierra y distribuir sus lámparas aunque

despierte con la certeza de ser perseguido y las sirenas que

escupen fuego sigan llevando trayendo cargamentos de sombras

que sobrevuelan el holgado camino, el almácigo, el campo y ni un

solo lugar donde poner un pie

con su vieja Olivetti ese hombre respira al centro de esa telaraña y

fiel al compromiso imagina un camino con álamos plateados

mientras teje relatos que fermentan promesas de azafrán a metros

del aljibe de ladrillos y hierros oxidados en un recodo de laurel y

eucaliptos

el hombre del sombrero de paja y gruesas gafas, presto a dar

testimonio en momentos difíciles con abono y con humus y

moderando el riego estruja horas y horas arrancando el yuyal de

San Vicente.

En esa huerta sembrará su carta.