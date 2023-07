En un ambiente de entusiasmo y compromiso, Paredes y Avalos destacaron la convicción de que el justicialismo es siempre la respuesta a los problemas de la sociedad. «Siempre pregonamos la justicia social como bandera», afirmaron. Expresaron su respaldo a la figura de Marcos Cleri y su inclusión de la foto de Cristina Kirchner en su campaña, argumentando que para el justicialismo, el modelo implementado por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner fue beneficioso para el país. A pesar de que reconocen que este modelo no puede ser del agrado de todos, consideran que sentó las bases para un progreso significativo.

La educación fue uno de los temas principales abordados durante la entrevista. Paredes y Avalos resaltaron la importancia de fortalecer la educación técnica y promover la formación integral de los jóvenes en esta área. Manifestaron su compromiso de impulsar iniciativas que garanticen la capacitación y el acceso a oportunidades laborales para los estudiantes.

Además, los precandidatos destacaron el respaldo a la iniciativa de convertir la «Billetera Santa Fe» en ley provincial. Este programa busca fortalecer la economía local y apoyar a los pequeños comerciantes mediante la implementación de una tarjeta de crédito provincial que promueva el consumo y estimule el desarrollo económico.

La plataforma política de Marcos Cleri también fue mencionada como un punto clave en la propuesta de Unidad Ciudadana. Los precandidatos se comprometieron a trabajar en aquellos temas que forman parte de esta plataforma, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en diversos aspectos, tales como la seguridad, la salud y el desarrollo económico.

Para ambos precandidatos, «nosotros en este departamento tenemos el mismo mensaje, y cada uno en una línea. Nosotros no nos agredimos entre nosotros, por un lado esta Jose Luis Sanchez, por otro Marcelo Aguero y Antonella Caffarati, ellos llevan su mensaje y el de sus candidatos, nosotros lo mismo, no es tiempo de andar agrediéndonos, que la gente sepa de las propuestas, y no de las internas de poder»

Fuente Ceres Ciudad