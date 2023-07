El senador Michlig al momento de ser consultado en torno al motivo de su nueva postulación a Senador Provincial dijo que “el cariño permanente que recibo de la gente me alienta a seguir trabajando fuertemente por el Dpto. San Cristóbal”, agregando que “todos los días me levanto temprano, sin importar si es fin de semana o feriado, con pasión en hacer cosas para la gente de cada una de las 32 localidades de este departamento, por ayudar, brindar respuestas, escuchar y gestionar, es lo que me apasiona y me llena el corazón”, subrayó.

Reuniones institucionales

En San Guillermo, los legisladores provinciales junto a la precandidata a concejal María Soledad Maidana y equipo de trabajo mantuvieron reuniones de trabajo con las siguientes instituciones:

-Con el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo, representado por la Pte. Mariana Riberi, la vicepresidente Marisa Fagiano, el Secretario Leonardo Blengino y el vocal Carlos Mansilla. Seguidamente se reunieron con el Pte. del Centro de Empleados Municipales Elvio Mottura y el Tesorero Guillermo Biasco.

-Por temas deportivos se reunieron con la Subcomisión de deporte motor del Club Unión Cultural y Deportiva representados por Williams Mottura y Marcelo Martina miembros de la Subcomisión. Luego se reunieron con la Subcomisión de Carnavales Club Unión Cultural y Deportiva, representado por los miembros Sebastián Lagger y Carmen Bertero. Por último, recibieron al directivo del club San José de Campo Burquett, Leonardo Carena.

Recorrida por barrio «Pueblo Viejo»

Por otra parte, la comitiva hizo una recorrida por el histórico barrio «Pueblo Viejo» de San Guillermo, donde nació la ciudad. Allí dialogaron con vecinos contando propuestas y escuchando necesidades.

Seguidamente se dirigieron al centro comercial industrial y agropecuario donde hicieron entrega de aportes a las siguientes instituciones: -Esc. Part. Inic. N° 1168 Mariano Moreno, para las olimpíadas de matemática que se realizaron en la localidad de Hersilia. //-Club Atlético San José aporte destinado para el patín artístico. //Capilla San Pablo, destinado a gastos de funcionamiento y obra de construcción. //-Colegio Santa Catalina de Siena, recibido por directores del nivel secundario y terciario, destinado a compra de instrumentos para el laboratorio y juegos didácticos. //-Centro de jubilados y pensionados, destinado a mejoras edilicias. //-Club San José, destinado al grupo + atletismo. //-Protectora de animales, recibido por Facundo Baima quien es integrante de la comisión y el aporte irá destinado al cerco perimetral de la Protectora. //-E.E.S.O.P.I. N° 8102 «Mariano Moreno» aporte destinado a la compra de pintura para 2 aulas de la escuela.

Elementos Deportivos

También los legisladores y equipo de trabajo concurrieron al Club Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo, para hacer entrega en el gimnasio de básquet de los siguientes elementos deportivos para: -Lobos Rugby San Guillermo, recibido por el Pte. de la institución Jonatan Weis. // -Vóley Municipal, recibido por Lucas Trucco y Lucas Mottura (jugadores del vóley mayor). //-Fútbol mayor primera y sub 23 del Club Unión Cultural y Deportiva, recibido por Alfredo Theiler integrante de la Subcomisión.//- Básquet del Club Unión Cultural y Deportiva, recibido por Ezequiel Maretto quien forma parte de la subcomisión de básquet.

Colonia Ana

En la localidad de Colonia Ana fueron recibidos por su Pte. Comunal Marcos Clausen con quién visitaron la Escuela N° 6320 «Horacio Quiroga» de Paraje El Cóndor, recibidos por la directora Sabrina Beltramo, alumnos, padres y maestros.

En la ocasión se procedió a la entrega de los siguientes elementos deportivos:

-Escuela N° 6131 «María Bolis de Cattaneo, recibido por el Director Ignacio Socin quien contó al momento de efectuar su agradecimiento que “a la escuela asisten 63 alumnos diariamente entre el nivel inicial y el nivel primario”.

-Escuela N° 6320 Horacio Quiroga de Paraje el Cóndor donde funciona también el secundario del núcleo rural N° 6609 que también recibieron elementos deportivos. “A la escuela concurren 80 alumnos diariamente entre nivel inicial, primario y secundario”.