El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dejó oficialmente habilitadas las obras de pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N°69s en Moises Ville (departamento San Cristóbal), y de un sector Ruta Provincial Nº13, entre Virginia y Humberto Primo (departamento Castellanos), tareas que en conjunto demandaron al Estado provincial una inversión de 3.532 millones de pesos.

En primer lugar, el gobernador inauguró la obra de pavimentación del acceso a la localidad de Moisés Ville, sobre la RPNº 69s, que demandó una inversión provincial de $ 1.700.000.000 y beneficia a más de 20 mil santafesinos.

Los trabajos ejecutados, en una longitud de 12.000 metros, fueron el saneamiento de los baches existentes, reciclado de la estructura de pavimento existente y la construcción sobre la misma de una carpeta asfáltica. Como tareas complementarias se realizó la recomposición y perfilado de las banquinas a ambos lados y la correspondiente señalización horizontal reglamentaria.

“Es un gusto volver a estar aquí después de 10 meses y poder mirarlos a todos con la satisfacción de decirles «hemos cumplido»”, dijo el gobernador en su discurso al inaugurar la obra, y agregó que “el trabajo que se hizo sobre esto es prácticamente nuevo, hubo que hacerla de nuevo para volver a tenerla en las mejores condiciones”.

“Todo esto genera también corredores transversales en toda la provincia -continuó Perotti-, con lo cual va a haber mucho más movimiento, y el mayor tránsito y el cruce por nuestros pueblos genera actividad, genera posibilidades de negocios, por eso queríamos cumplir”.

Luego, el mandatario reconoció que “no hay pueblo y ciudad de esta provincia que no tenga una obra nuestra. Con el deseo de seguir haciendo, de seguir aportando hasta el último día, vamos a seguir, tratando de acompañar el crecimiento”.

En ese sentido, Perotti indicó que “tenemos un desarrollo de más de 1.200 kilómetros de caminos rurales en la provincia, una estructuración estratégica para el sector productivo. Una provincia con perfil agrícola, ganadero, agroindustrial, agroalimentario, no podía no tener un Caminos de la Ruralidad como programa central, era exponer a nuestros productores a no crecer, a no tener previsibilidad, a no poder contar con los mejores en el campo sin certeza de moverse permanentemente”.

Finalmente, el gobernador aseguró que “seguiremos adelante, tenemos en el departamento San Cristóbal muchas obras por delante, con la satisfacción de haber generado la conexión concreta de las rutas transversales, que le dan también a la ciudad de San Cristóbal y a todo el departamento una una movilidad importante. Este es uno de los departamentos con mayor participación en Caminos de la Ruralidad, fundamentalmente para crecer en las comunidades agrícolas, en la posibilidad de que cada uno de los productores tenga su expresión y su acompañamiento”.

Mientras, el presidentes comunal de Moisés Ville, Jorge Oggero, recordó que fue uno más de los que reclamaba por esta ruta y se vincularon con el gobernador Perotti: "Se tomó el compromiso de llevar esta obra adelante, en poco más de 10 meses realizaron los casi 12 kilómetros de asfalto, se hizo una ruta nueva".

Del acto participaron también el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini; el presidente comunal de Virginia, Pedro Fraire; y el asesor ministerial Daniel Ricotti, entre otros.