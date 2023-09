"Cueva" en el puerto de Santa Fe: la Fiscalía no detectó más involucrados

(Fuente: El Litoral) Tras el descubrimiento de millones de pesos, dinero en moneda extranjera y 39 tarjetas de débito en el interior de un departamento del puerto de Santa Fe, el Fiscal Federal N°2 Walter Rodríguez realizó una conferencia de prensa en la que informó acerca de las evidencias con las que cuenta y las medidas realizadas en el marco de la investigación por defraudación y lavado de activos. Entre estas, los 7 allanamientos que tuvieron lugar este miércoles.

El funcionario señaló que "la investigación se inició en el día de ayer (por el martes) como consecuencia de un anoticiamiento producido por las autoridades del Ministerio Público de la Acusación", luego de que durante un allanamiento por una causa de la Justicia ordinaria se encontrara gran cantidad de dinero.

"Me avisaron de la existencia de elementos compatibles con delitos contra el orden económico y financiero, que son de exclusiva competencia federal", por lo que "me hice presente en el lugar a los efectos de preservar la prueba".

Secuestraron 45 millones de pesos argentinos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales, junto a 39 tarjetas de débito y documentación que daba cuenta de movimientos bancarios (depósitos y transferencias), y detuvieron al hombre que se encontraba allí: Ángel "el turco" Benavídez (39), un exfuncionario municipal.

Indagatoria

El Fiscal informó que le tomarán declaración indagatoria este jueves por la mañana y lo imputará por "defraudación mediante la utilización de tarjetas de débito en 39 casos, en concurso real con lavado de activos agravado". "Hasta ahora es el único detenido, con lo cual no hay una organización en la medida de que no hemos detectado terceras personas asociadas a esto", sostuvo.

"Documentación hay muchísima, a simple vista no se encontró documentación ligada a alguna campaña electoral", aclaró el Fiscal Federal Rodríguez. Si bien "no se descarta nada", por el momento "la investigación arroja poco y nada" por lo que se realizará "un análisis y se revisarán movimientos bancarios y fiscales. Tenemos una tarea enorme por delante para poder ver si esta hipótesis tiene corroboración material".

Entre los lugares allanados se encuentra el domicilio de Benavídez, en el country Los Molinos.

De las bases de datos surge que Benavídez fue funcionario municipal y que su pareja es funcionaria provincial. "Por el tipo de delito, se suele hacer una revisión del círculo íntimo de la persona investigada", señaló el Fiscal e informó que la mujer aún no fue citada a declarar.

En los papeles secuestrados en el puerto "hay anotaciones en las que surgen determinados movimientos económicos con nombres, apellidos y cifras", estos datos son "materia de análisis en este momento y hasta tanto no tengan relevancia en función del hecho que la fiscalía investiga no los vamos a hacer públicos", informó.

Infracciones aduaneras

Este miércoles por la mañana "se produjeron 7 allanamientos y estamos con la necesidad de hacer un estudio posterior a eso para evaluar los pasos a seguir, en función de si hay más elementos de prueba que merezcan ser considerados por la Fiscalía".

"Surgió documentación que vinculaba a la persona detenida con distintos puntos de la ciudad", y los lugares allanados van desde un domicilio en el country Los Molinos (en Recreo), hasta un local comercial en el centro y un estudio jurídico.

En uno de los domicilios "se han encontrado elementos compatibles con infracciones aduaneras", por lo que se dio conocimiento a las autoridades correspondientes y Rodríguez solicitará colaboración a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).