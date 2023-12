25 presos se fugaron de una comisaría de Rosario y hay un fuerte operativo cerrojo

(Fuente: Carlos Retamal, El Litoral) En la madrugada de este jueves 21 de diciembre, un total de 25 presos que estaban alojados en el penal de la comisaría 21ª, ubicada en Arijón al 2300, en la zona sur, se fugaron por los techos de la seccional. La evasión se conoció poco después de las 5 AM. Se montó un fuerte operativo cerrojo, que permitió la recaptura de 9 de los evadidos.

Se presume que los detenidos lograron violentar una puerta que da a un patio interno y desde ese lugar treparon a los techos de la seccional y desde ahí fueron cruzando por techos de viviendas linderas, para huir en distintas direcciones.

Personal policial se dio cuenta del escape masivo al realizar una inspección, y se activó un protocolo por el cual acudieron patrulleros desde distintos puntos de la ciudad hasta Arijón al 2300 (está en la manzana ubicada entre Alvear, Santiago, Cazadores y Arijón), a dos cuadras de bulevar Oroño.

Los uniformados montaron un fuerte operativo cerrojo primero en un amplio perímetro alrededor de la cuadra donde se ubica la seccional y lograron la recaptura de por ahora 9 de los evadidos.

La comisaría 21, como tantas otras, es una construcción ubicada en medio del barrio, que en su momento supo ser una vivienda de uso familiar. Con el paso del tiempo algunas de sus habitaciones se fueron convirtiendo en lugares de detención, mal llamados celdas (por su estructura) y se montaron pequeños penales enrejados, en su mayoría en los patios internos.

Voceros mencionaron que en el lugar había un total de 48 personas detenidas, cuando el penal tiene capacidad para 21 detenidos.

Escapar por los techos

Esta es la cuarta fuga de presos de la comisaría 21ª en lo que va del año.

La anterior ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando un joven de 19 años que estaba detenido por portación ilegítima de arma de fuego, se fugó por el techo de la seccional en un hecho que resultó confuso y del que no se dieron demasiadas precisiones.

En su momento, fueron familiares de varias de las personas que estaban privadas de su libertad en esa comisaría las que denunciaron en redes sociales y luego ante cámaras de televisión que se había producido un incidente dentro del penal. Una mujer dijo que vecinos de la cuadra habían comentado que se escucharon disparos y también gritos de personas que pedían que les dejaran de pegar.

El anterior se produjo en la madrugada del domingo 9 de julio, cuando seis presos limaron los barrotes de la parte superior de un baño, se cruzaron a los techos de viviendas linderas y escaparon.

El escape se conoció alrededor de las 6 AM. Se presume que la evasión se produjo alrededor de las 5. Tres de ellos fueron recapturados esa misma mañana, y un cuarto de los evadidos varias semanas después. No se dio a conocer en su momento que pasó con los otros dos fugados.

El otro escape se produjo entre la madrugada y la mañana del martes 18 de abril, cuando 3 de las personas que estaban en el penal de la seccional 21, cortaron una reja que da al patio interno y huyeron por los techos.

Esa evasión se descubrió después de las 7 AM, luego de un recuento de reclusos como parte del cambio de guardia. En su momento no se dio a conocer si alguna de las 3 personas evadidas, de entre 26 y 30 años, fue recapturada.