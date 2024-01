La ley de inteligencia, tema delicado y polémico si los hay, apenas tuvo una abstención. Otra novedad es la fluidez del delivery de leyes entre las dos cámaras. Trabajan en espejo, incluso en conjunto, y salen en el mismo día. En términos políticos, el nuevo oficialismo provincial funciona como un violín. La socialista Clara García en Diputados, Felipe Michlig en el Senado y el ministro de Gobierno Fabián Bastía desde el Ejecutivo son los pilares de una estrategia que abraza a toda la Legislatura y no sólo a los propios. Una combinación de factores es la que posibilitó un vuelco tan repentino del escenario político santafesino: números muy favorables para el oficialismo en ambas cámaras, el peronismo aún groggy por la derrota y la inocuidad híbrida del bloque que preside Amalia Granata. Hay que agregar dos variables determinantes. La voluntad política de lograr acuerdos y la visión política que sustenta esa voluntad. Pullaro tiene esa visión política porque es uno de los ideólogos de Unidos, que es una coalición muy diversa en cantidad de partidos, pero también en términos ideológicos. Sin flexibilidad y protagonismo en su justa proporción, las partes no tardarían en colisionar. Lo más sencillo sería aplicar mayoría automática. En tiempos de leyes ómnibus y DNU que transitan la banquina de la ilegalidad no sería problema bajar los números al recinto y a otra cosa. Pero eso no le sirve a nadie. Unidos no es el peronismo verticalizado y obediente de Carlos Reutemann, sino una coalición que descansa sobre cuatro patas: Ejecutivo, Legislativo, 12 partidos e intendencias. Pullaro gobierna en función de ese esquema. Por eso abrió el gobierno a adversarios internos, lleva los presidentes de los partidos a la reunión de gabinete ampliado y el ministro de Gobierno hace las conferencias de prensa conjunta con los y las líderes de la Legislatura tras la aprobación de leyes.Del paquete de leyes que envió Pullaro, quedan por tratar las reformas al Ministerio Público de la Acusación, a Servicio Público de la Defensa Penal y al Código Procesal Penal. Son las más complicadas en términos técnicos y políticos, porque redefinen estructuras judiciales y pero también tocan el espíritu del sistema procesal penal santafesino en vigencia.” David Narciso en ROSARIO 3.