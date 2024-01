Por Ezequiel Nieva - Fuente: Aire de Santa Fe

Un mes atrás, al asumir como gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro dejó en claro que la seguridad, la educación y la producción serían los pilares de su gestión. Fueron esas las áreas a las que el nuevo gobernador y su equipo dedicaron más tiempo y esfuerzos.



Desde el primer día de su mandato, Pullaro se mostró muy activo. El líder radical busca marcar un contraste con la aletargada gestión de su antecesor Omar Perotti. Ni siquiera hubo espacio para el debate sobre la “herencia” recibida. El nuevo gobierno parece haber dejado de lado la repetida lógica del espejo retrovisor: todo es presente y futuro.

Mientras busca administrar de la mejor manera posible las tensiones lógicas que surgieron –y seguirán surgiendo– con el programa del presidente Javier Milei, cuyas medidas económicas castigarán fuerte a los sectores productivos de la provincia, Pullaro decidió abocarse a las prioridades con las que hizo campaña.

Sus primeras medidas apenas llegado a la Casa Gris fueron sobre educación, justicia y seguridad. Con viento a favor en la Legislatura, en menos de un mes consiguió la sanción de una docena de leyes que considera claves para la primera etapa de su gestión. Pullaro es el primer gobernador desde Jorge Obeid (2003-2007) que gobierna con las dos cámaras a favor, algo que será determinante cuando empiecen a asomar los conflictos.

Seguridad: el punto de partida de la gestión de Pullaro

Al día siguiente de haber asumido, el nuevo gobierno puso en marcha una serie de operativos para trasladar a los presos más peligrosos (como se dice en la jerga, de “alto perfil”) a pabellones especialmente adecuados para que no puedan contactarse con el exterior.

En el gobierno entienden que buena parte de los delitos violentos que asolan a la provincia son ordenados desde las cárceles. En ese sentido, no resultó llamativo que la provincia haya iniciado gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para hacerse cargo de la obra inconclusa de la cárcel federal de Coronda. El objetivo de Pullaro es ampliar la capacidad de los penales ubicados en la provincia para descomprimir las comisarías.



A poco de asumir, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó a Rosario para anunciar junto a Pullaro el "Plan Bandera".

Esa fue otra de las promesas de campaña que el nuevo gobernador empezó a poner en práctica en sus primeros días: Pullaro canceló por 90 días las licencias y vacaciones del personal policial y mandó a la calle a centenares de uniformados para tareas de prevención.

El nuevo gobierno sabe que la inseguridad no se va a resolver solo con policías en la calle, sino que hace falta una política coordinada con las fuerzas federales para ponerles límites al accionar de las bandas narco criminales que desde hace al menos una década aterrorizan a la ciudad de Rosario.

Las primeras medidas que tomó Pullaro respecto de los presos de “alto perfil” motivaron una serie de ataques a balazos contra “blancos” no relacionados directamente con el gobernador, como un cajero automático y la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario.

Esos ataques incluyeron mensajes escritos con amenazas dirigidas a Pullaro y a su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El mecanismo se repitió en las semanas sucesivas, aunque en esos casos la Policía logró detener a los responsables –también con mensajes amenazantes– antes de que lograsen efectuar balaceras.

“Las bandas narco funcionan desde las cárceles, tanto provinciales como federales, donde los líderes de estas organizaciones cumplen extensas condenas. Cuando se toca ese nervio aparece la resistencia”, señaló el periodista de AIRE Germán de los Santos en una nota reciente.

“Las respuestas se enuncian en las calles con balazos y atentados, porque si se corta el circuito de funcionamiento dentro de los penales se termina un negocio millonario, aceitado por complicidades profundas dentro de las penitenciarías”.



Ataque a balazos contra un cajero automático y mensaje con amenazas a Pullaro: la reacción de las bandas narco ante las intervenciones en las cárceles de la provincia de Santa Fe.

Al cabo de un mes de recibir amenazas, el gobernador decidió sacar a su familia de Rosario hasta que las condiciones de seguridad mejoren y cesen los ataques.

Educación de calidad, el segundo objetivo de Pullaro

Si la seguridad es la prioridad principal del nuevo gobierno, mejorar el sistema de educación pública es sin dudas el segundo tema urgente que decidió abordar Pullaro.

Su primer decreto como gobernador fue para eliminar la resolución ministerial que disponía el llamado “avance continuo”. Con el cambio de gestión, cambian también las reglas y aquellos alumnos que no logren cumplir con los objetivos básicos, deberán repetir el año, tal como ocurría antes de la pandemia.

En sus primeras intervenciones públicas, el ministro de Educación José Goity puso énfasis en la necesidad de mejorar la calidad educativa y avisó que la prioridad será el plan de alfabetización. Las estadísticas que observaron al asumir la gestión fueron alarmantes

“Los aprendizajes están muy por debajo de la inversión que la sociedad hace en el sistema educativo de Santa Fe”, declaró el ministro en una entrevista reciente con AIRE.

En paralelo, el gobierno decidió acelerar las negociaciones paritarias con los gremios docentes con el objetivo de cerrar un primer acuerdo salarial durante febrero, de tal forma de poder iniciar el ciclo lectivo en la fecha prevista: el 26 de febrero.



En fecha atípica, el 4 de enero, se puso en marcha la paritaria docente en la provincia de Santa Fe encabezada por el ministro de Educación José Goity.

Las negociaciones no resultarán sencillas en un complejo contexto económico sobre el cual las provincias no tienen instrumentos para intervenir. En la primera reunión con los sindicatos docentes no se habló de números ni de porcentajes, pero el ministro Goity introdujo un punto que hará ruido, al afirmar que el 25% del gasto salarial se destina a reemplazantes.

Hacer un uso más eficiente de recursos cada vez más limitados y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje parecen objetivos contrapuestos. Ese será, de acuerdo a la hoja de ruta de Pullaro,

El gasto público en Santa Fe y la motosierra de Milei

Con las medidas lanzadas por el gobierno nacional poco después del recambio de mandatos, quedó en claro que las transferencias a las provincias, de aquí en más, se sucederán a cuentagotas. En la Casa Gris tomaron nota y pusieron en marcha su propio programa, que de momento no se llama “de ajuste”, aunque va en la misma dirección.

En ese sentido, la primera medida de Pullaro fue cancelar el programa de reintegros de Billetera Santa Fe, que –si bien sigue funcionando– ahora solamente contará con el financiamiento de los comercios adheridos. Para el nuevo gobierno, en palabras del ministro de Economía Pablo Olivares, lo recursos que destinó el gobierno anterior a Billetera Santa Fe representan “una escuela por mes o una ruta por año”.

La otra medida que tomó el nuevo gobierno en busca de achicar gastos fue la revisión de los pases a planta dispuestos por Perotti durante el segundo semestre de 2023. Si bien todavía no hubo anuncios concretos sobre posibles cambios, el tema irá ganando espacio en la agenda cuando comiencen las negociaciones paritarias con los sindicatos estatales que serán encabezadas por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

Los primeros roces de Pullaro con el gobierno de Milei

La paralización de todas las obras públicas financiadas por la Nación es una medida que afectará de lleno a la provincia de Santa Fe. En ese sentido, el gobierno de Pullaro se movió rápido en busca de fuentes alternativas de financiamiento para poder llevar adelante esos trabajos.

La semana pasada, la Legislatura autorizó un crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por 65 millones de euros destinados a proyectos de biodiversidad que puedan enmarcarse dentro del paradigma de la acción climática. También sigue en pie el acuerdo con el Fondo Kuwaití para el financiamiento del Acueducto Santa Fe-Córdoba.



Milei y Pullaro mano a mano durante la reunión del presidente con los gobernadores, a fines de diciembre.

No obstante, es una gran incógnita que va a ocurrir con las transferencias discrecionales (no automáticas) de la Nación a las provincias. En la ley tributaria de 2024, el aumento de las alícuotas de los impuestos provinciales se ubicó en línea –o incluso por debajo– de la inflación. Santa Fe no va a poder cubrir con recursos propios aquello que dejará de recibir de la Nación y allí se abre un gran interrogante.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisando Enrico, ya inició gestiones para asegurar financiamiento de la Casa Rosada para las obras de mantenimiento, reparación y ampliación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe.

Lo mismo hizo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, para tratar de torcer las disposiciones del gobierno central referidas a la industria de los biocombustibles, que impactarán principalmente en la provincia de Santa Fe donde se produce el 80% del biodiesel a nivel nacional.

La gestión de Pullaro arrancó de un modo vertiginoso, acorde al nuevo tiempo que atraviesa la Argentina. Su primer mes en la Casa Gris es un preanuncio de lo que vendrá.