Amenazaron a la familia del Intendente Vallejos

“Ayer a la tardecita pasaron tres muchachos por su casa e hicieron una amenaza. Enri no estaba allí, estaba la hija más chica, y ahí vociferaron cosas y amenazaron. Esperemos que la policía de investigaciones pueda ir a hacer la entrevista y ver el tema de las cámaras y demás, para poder identificar a las personas”, manifestó Sandrigo en declaraciones radiales.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el intendente de la ciudad recibe este tipo de amenazas, ya que lamentablemente tuvo que sufrirlas también durante la Pandemia por Covid-19.

“Queremos decirle a la gente que hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad, que el intendente está trabajando en todos lados, pero que hay cosas que nos superan a nosotros. 500 milímetros en un día no es una responsabilidad nuestra. Ir a tu casa a la tardecita cuando vos no estás es realmente de una cobardía enorme”, finalizó el secretario.

LA PALABRA DE VALLEJOS

Minutos después de conocerse la noticia, el Dr. Vallejos brindó su parecer sobre el hecho en diálogo con Radio Ciudad 88.1.

“Creo que al ser cristianos siempre vemos el dolor del otro como nuestros mismos dolores, y creo que siempre que nos ponemos en el lugar del otro nunca nos vamos a equivocar. Por eso, ingresamos igual a algunos lugares donde la gente estaba muy mala, muy irritada. Imagínense gente que, por primera vez, le ingresó agua dentro de su vivienda. Bueno, en ese momento tuvimos que aguantar algunas cosas”, comenzó diciendo.

Y prosiguió: “también, ayer un hecho se dio en mi casa particular, donde tres personas fueron a agredir, a tocar timbre, a gritar, y a amenazar. Lamentablemente yo no estaba, estaba mi hija sola allí. Pero se dan también estos casos”.

Vallejos también resaltó que esta no es la primera amenaza que recibe: “en el caso de mi vivienda particular, no es la primera vez, más de diez veces ya tuve problemas. No quiero magnificar, entendemos por allí algunas reacciones y también que hay algunos inadaptados que, con la influencia del alcohol y las drogas, lamentablemente a veces son usados para generar algún tipo de hecho y enmascarar con una noticia que se la van fabricando para tapar todo el bien que se está haciendo, como la solidaridad que afloró en nuestra sociedad, que es algo que caracteriza a Reconquista”.