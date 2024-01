El gobierno de la provincia de Santa Fe emitió dos decretos con los cuales revoca el pase a planta de 134 trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación, 24 del ex Ministerio de Género, 27 de Enerfe y seis del Ministerio de la Producción que no llegaron a tomar posesión de sus cargos, los cuales habían sido acordados en paritarias por los gremios y el gobierno de Omar Perotti, previos a los últimos seis meses de la gestión del rafaelino.

La medida quedó oficializada a través de dos decretos que llevan la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y de los respectivos funcionarios a cargo de cada área. La comisión revisora de los pases a planta en el Estado santafesino, emitió los dictámenes de revocación basándose en que las y los trabajadores no habían tomado posesión del cargo.



"La toma de posesión no se dio porque la provincia lo impidió todo este tiempo", explicó una de las trabajadoras afectadas del Ministerio de Educación. Además indicó que "ya se presentaron notas de intimación a través de los gremios y constancias policiales de que nos habíamos presentado a los lugares de trabajo y no habíamos podido asumir los cargos, no nos dieron tareas".

El secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, le comentó a Pausa que "ya se presentaron tres recursos de amparo, uno en Venado, otro en Rosario y otro en Santa Fe. En el de Venado Tuerto el juez interviniente en lo laboral habilitó la feria judicial, el primer paso, e intimó a la provincia a contestar en un plazo de dos días, que vence mañana".

Para Delfor lo grave, además de casi 200 personas sin trabajo en este contexto de crisis, es la "gravedad institucional porque lo que acá se está cuestionando es un acuerdo paritario. Nosotros firmamos un acuerdo de pase a planta permanente cumpliendo con toda la normativa vigente, no son posteriores a los seis meses que la ley de responsabilidad fiscal establece. Además tanto el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, como el gobernador eran diputados el año pasado y firmaron, avalando con su voto la ley de presupuesto 2023, la creación de los cargos necesarios para el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas que cumplían con los acuerdos paritarios".

"Les trabajadores nunca sobran"

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe emitió un comunicado en el cual se declaran "en estado de alerta ante la desvinculación de más de 100 trabajadores del Estado".

En el texto indican que: "En sintonía con el gobierno nacional, el gobernador Pullaro decidió desvincular, es decir despedir, a trabajadoras y trabajadores que habían sido incorporadas a planta permanente por acuerdo paritario".

"Más allá de los argumentos de carácter administrativo que cuestionaremos más adelante, nos preguntamos: acaso se relevó cuáles eran las tareas que venían realizando, en qué programas y planes venían desarrollando sus funciones; o simplemente fueron desechades porque fue uno de los últimos actos de la gestión anterior, pese a que la lucha por la estabilidad era un reclamo gremial de más data", señalaron.

Respecto del delicado momento social que vive el país y la provincia, desde la NUM agregan: "Qué decir de la insensibilidad manifiesta en la decisión de dejar en la calle a cientos de personas en momentos en que se implementa el peor ajuste que haya vivido nuestro país en los 40 años de gobiernos constitucionales".

"El que no se haya producido la toma de posesión es una decisión política del gobernador Pullaro y su equipo de gestión por lo tanto es de su estricta y absoluta responsabilidad", agregaron.