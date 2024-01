Alejandra Dopouy nos informa de las nuevas obras de ripio y luces LED que se realizarán en Ceres

La intendenta se mostró optimista por la recuperación de distintos proyectos que no fueron abonados por la anterior gestión provincial. Dijo que con estos dineros se seguirán mejorando la conectividad con los barrios de la ciudad, luego se refirió a que no tienen equipos para mover y fraccionar las 40 raíces de eucaliptus, aún falta recuperar en algunos zonas de la ciudad los tendidos eléctricos públicos, también no se restableció totalmente internet, se rompieron los tapiales del cementerios, se volaron techos del centro educativo y otros tanto edificios a recuperar. "Creemos que entre 30 a 60 días todo volverá a la normalidad, gracias al apoyo del gobierno provincial.-