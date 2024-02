Calidad de vida: Pilates, una disciplina para todos los cuerpos y edades

En los últimos años, pilates ha ganado popularidad como una forma efectiva de mejorar la fuerza, la flexibilidad y la salud en general. Sin embargo, como sucede con muchas prácticas de ejercicio físico, surgieron una serie de mitos en torno a esta disciplina. En esta nota, Carina Gatto, instructora de pilates, nos explicó por qué es una disciplina que tiene numerosos beneficios para todos los cuerpos y todas las edades.

"La clase se divide en tres partes fundamentales: trabajo de piernas, fortalecimiento del core y trabajo de tren superior, complementado con ejercicios de flexibilidad", graficó Gatto. En su enfoque, la atención se centra en la postura, especialmente en la alineación de la columna vertebral, lo que constituye el eje central de cada sesión.

Adaptado a cada caso

"Los profesores adaptamos los ejercicios de acuerdo a la realidad de cada alumno. Ya sea un post quirúrgico, una lesión en las articulaciones o el embarazo, ajustamos los ejercicios para garantizar la seguridad y la eficacia para cada persona en el grupo", afirmó. El enfoque personalizado asegura que cada individuo reciba los máximos beneficios de la práctica, independientemente de sus circunstancias.

Pilates para embarazadas

"Aunque no ofrecemos clases exclusivas para embarazadas, estamos preparados para modificar y adaptar la clase grupal estándar para atender las necesidades específicas de cada mamá, señaló la instructora que reconoció los desafíos únicos que enfrentan las mujeres embarazadas y su compromiso a proporcionar un entorno seguro y efectivo para su entrenamiento. "No es lo mismo el primer trimestre de embarazo, el segundo o el último. Siempre vamos avanzando la clase de acuerdo a el estado de cada una", resaltó.

Beneficios y mitos

"Los beneficios son muchos. Vas a tonificar, mejorar la postura. Todo lo que es dolencias por malas posturas, por contracturas vas a experimentar una mejoría casi inmediata. Lo que es tono muscular, por supuesto, como cualquier actividad lleva tiempo y continuidad. Pero desde un primer momento se experimenta una sensación de bienestar que te provocan los ejercicios de movilidad, elongación, y los ejercicios posturales".

"Contrario a la creencia común de que el pilates es una actividad suave, los ejercicios pueden ser desafiantes y efectivos en términos de fuerza muscular", aclaró Gatto. Insistió en que la técnica y el enfoque adecuados pueden transformar incluso los movimientos más simples en una experiencia profunda de trabajo muscular y control corporal.

Consultada sobre sus ejercicios preferidos la instructora indicó: "Ejercicios de abdomen. Las planchas dentro de la camilla de pilates tienen una diferencia abismal con los que se hacen en una colchoneta. Requieren mucho mas control y equilibrio".



Mito 1: Es solo para mujeres

Este es uno de los mitos más extendidos sobre el Pilates. Aunque es cierto que la mayoría de los practicantes de pilates son mujeres, esta disciplina no está reservada exclusivamente para ellas. De hecho, el pilates fue creado por un hombre, Joseph Pilates, y ha sido practicado por atletas de élite de ambos sexos durante décadas. Ofrece beneficios para personas de todas las edades, géneros y niveles de condición física.

Mito 2: Es para personas jóvenes y en forma

Es una práctica muy adaptable que puede ser modificada para satisfacer las necesidades de personas de todas las edades y niveles de condición física. Desde atletas de alto rendimiento hasta personas mayores que buscan mejorar su movilidad, el pilates puede ser beneficioso para cualquier persona que esté dispuesta a probarlo.

Mito 3: No es un entrenamiento cardiovascular

Si bien es cierto que no se enfoca principalmente en el ejercicio cardiovascular como correr o nadar, aún así puede proporcionar un entrenamiento cardiovascular efectivo. Los ejercicios a menudo se realizan en secuencias fluidas y dinámicas que elevan la frecuencia cardíaca y mejoran la resistencia cardiovascular. Además, combinar pilates con otros ejercicios cardiovasculares puede proporcionar un programa de ejercicios completo y equilibrado.

Mito 4: Pilates es fácil

Aunque algunos ejercicios pueden parecer suaves y controlados, no significa que sean fáciles. El pilates se centra en fortalecer los músculos centrales del cuerpo, lo que requiere concentración, control y resistencia. Muchos practicantes encuentran que los ejercicios desafían tanto su fuerza como su flexibilidad, y pueden sentirse fatigados después de una sesión intensa.

Por Eliana Moratiel - Diario El Litoral