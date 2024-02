Sin el fondo de incentivo docente peligra el comienzo de clases y la jornada extendida

Desde el Gobierno nacional confirmaron que no enviarán a las provincias el Fondo de Incentivo Docente, que actúa como un complemento de los ingresos de los maestros.

De esta forma, sin este ingreso, peligro el comienzo de las clases.

Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafe La Capital, aseguró por LT10 que están preocupados ya que "se está dando un hecho inédito que no se da desde 1998 que es el incumplimiento de una ley que es la de incentivo docente".

"El no giro de esos fondos nacionales, afecta, por ejemplo, en el caso de un maestro que recién se inicia, es el 10% del salario. Ya comunicaron que no se van a enviar más y tampoco fondos que tienen que ver con políticas educativas" detalló Alonso.

Además, esto afecta la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias que rige en la provincia desde 2022. Esos fondos tambien venían de Nación porque era un acuerdo del Consejo Federal de la Educación.

"No solo hay una rebaja salarial, en un contexto económico donde hay problemas con el poder adquisitivo, además implica que los docentes cobremos menos. Estamos preocupados por el salario y lo pedagógico porque implica dar marcha atrás con un programa que implicaba que los alumnos estén más tiempo en las escuelas para poder mejorar los procesos de aprendizajes" detalló el representante de Amsafe.

Asimismo, aseguró que puede haber conflicto si a nivel nacional no se convoca a paritaria y no se envían los fondos acorde a la ley. Pero también si la provincia de Santa Fe no presenta una propuesta salarial acorde, ya que aún se adeuda la finalización de la paritaria 2023.

"Quedan algunos días, y uno siempre tiene la esperanza de que podamos empezar el 26 de febrero, pero tiene que haber voluntad del gobierno de enviar los fondos" concluyó.