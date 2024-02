El catre de San Martín

El de la imagen es el catre de campaña de José de San Martín. No es una estatua de bronce, no es un manual escolar, tampoco es un sable corvo o un pulcro uniforme de gala. Es un catre de campaña. En ese catre dormía San Martín mientras avanzaba en su campaña libertadora, en mitad del frío y la incomodidad, entre pestes y soledades, temiendo a cada paso la traición de Buenos Aires, procurando la unidad de los patriotas. En ese catre soñaba San Martín sus sueños de revolución.

Difícil tarea comparar ese catre con las comodidades de los gobernantes que hoy manejan los destinos de esta patria que San Martín ayudó a fundar. Difícil imaginar tanto esfuerzo, sacrificio, tanta lucha y tanta sangre, para terminar en este presente de políticos que le entregan la llave del país a los organismos de usura externa, a las corporaciones que saquean y contaminan el ambiente, a los amigos del poder que se aprovechan con cada contrato y se roban la riqueza con impunidad. El contraste es violento: un hombre duerme en mitad de la montaña, entre frío y hambre, en ese catre, y ese hombre sueña una patria grande, americana, sin fronteras. El hombre que le decía a Artigas: "Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan: divididos seremos esclavos: unidos estoy seguro que los batiremos". El hombre que le dijo a sus soldados: "La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje."

Foto de Lucila Pesoa - Fuente: Revista y Editorial Sudestada