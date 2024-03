El Pacto de Mayo incluye una modificación del sistema previsional "que respete a los que aportaron". Sin embargo, más del 60% de la población no accede a un empleo formal, y muchos de quienes lo hacen no recibieron aportes de sus empleadores. Un especialista explica por qué es incorrecto afirmar que quienes acceden a la moratoria no aportaron.