La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe recuerda a sus usuarios residenciales que entró en vigencia un Plan de Recategorización en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía Eléctrica (RASE).

El sistema de subsidios fue modificado en cuanto a la segmentación por ingresos económicos, y por esta razón se invita a los usuarios a que revisen su categoría y actualicen sus datos socioeconómicos en www.argentina.gob.ar/subsidios.

Al respecto, Hugo Marcucci, presidente de la EPE, destacó que “estamos replicando esta información a modo servicio para los usuarios. Teniendo en cuenta el contexto actual, la recategorización puede significar una ayuda para muchos santafesinos. Actualmente son más 400 mil usuarios residenciales en la categoría N1” (que es el de mayores ingresos).

Vale recordar que aquellas personas que no se hayan registrado serán categorizadas en el grupo N1, por lo que no percibirán ningún tipo de subsidio en la tarifa de energía.

Requisitos

El régimen de segmentación de subsidios contempla 3 niveles: N1 (ingresos altos y personas que no se hayan anotado), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).

Son considerados N1 aquellas personas cuyos Ingresos mensuales totales del hogar sean equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas ($2.706.847, 85); tengan 3 o más inmuebles y 3 o más vehículos, con una antigüedad menor a 5 años. También, aquellas que no se hayan registrado o hayan renunciado a recibir el subsidio.

El grupo N2 está compuesto por quienes cuyos ingresos netos mensuales totales del hogar sean menores a 1 canasta básica total ($773.385,10), poseer hasta un inmueble y no contar con un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Por último, ingresarán en el grupo N3 quienes cuenten con ingresos mensuales totales entre 1 y 3,5 canastas básicas ($773.385,10 y $2.706.847,85), posean hasta 2 inmuebles y un vehículo con hasta 3 años de antigüedad.

Para recategorizarse

Quienes deseen recategorizarse deben ingresar a https://www.argentina.gob.ar/subsidios.