Cada preso le cuesta al Gobierno de la provincia de Santa Fe 13.000 pesos por día

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregaron este martes en la ciudad de Rosario 37 patrulleros para la Policía de la provincia, vehículos que se suman a los 30 que se entregaron días atrás en la ciudad de Santa Fe.



Los móviles, que ya se encuentran operativos, forman parte de las 100 unidades adquiridas por compra directa en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

El gobernador fue consultado por la fuga de presos de este lunes en la seccional 5ª de Rosario y respondió que "las comisarías son un sistema viejo, vetusto y obsoleto".

En ese sentido, resaltó que "a la Provincia le sale 13.000 pesos por día mantener a un preso".

El problema de los presos en comisarías de la provincia de Santa Fe

A propósito de los problemas que se presentan día a día en las comisarías por la superpoblación de presos, Pullaro aseguró que “la cuestión de fondo es que no debería haber ningún preso en comisarías. ¿Qué pasó ahí? Que en cuatro años no se construyó obra pública penitenciaria y por eso las cárceles están superpobladas. Y lo que sobra de la superpoblación carcelaria va a comisarías, porque si no, no hay lugar para alojar a los detenidos”.

El gobernador advirtió que “por eso estamos construyendo 4.000 celdas en diferentes puntos de la provincia, lo que va a descomprimir y nos va a dar un pulmón para los próximos cuatro o cinco años”. Luego aseguró que “cuando vamos teniendo una cifra de encarcelamiento en crecimiento, tenemos que construir cárceles. Pero las cárceles no se construyen en cinco meses, que es lo que llevamos de gobierno”.

También comentó que “la cárcel federal de Coronda estuvo detenida, no avanzó. Es una obra que estaba haciendo el gobierno nacional. Ahora la pusieron en marcha nuevamente, está al 92 por ciento y por lo que nos dicen, sobre fin de año se va a finalizar”. Y aclaró que “de todos modos, hay que advertir que esa cárcel tiene capacidad para 400 presos federales cuando en la provincia tenemos más de 700 presos por causas federales. No alcanza”.

“Hay un dato que está bueno", avisó Pullaro a los periodistas presentes en el evento convocado por la Provincia: "¿Saben cuánto le sale un preso por día a la provincia de Santa Fe?", preguntó. Y respondió a la vez: "Le sale 13.000 pesos por día, por lo cual este gobierno también se está haciendo cargo de ese gasto”.

“Las comisarías son un sistema viejo, vetusto, obsoleto. Por eso es que desde la Provincia las estamos reemplazando por las estaciones policiales, donde se gana personal policial. Las comisarías son tan viejas que en la mayoría de ellas todavía hay arcadas en las entradas para que los oficiales pudieran entrar a caballo”, describió el gobernador.

“Las comisarías van a pasar a ser solo centros territoriales de denuncia. En lugar de un policía con un arma en la cintura, que debe estar en la calle, va a haber un abogado tomando denuncias”, indicó.

A continuación, Pullaro destacó: “Queremos pedirle a la Policía de la Provincia de Santa Fe que continúe trabajando como lo vienen haciendo, de manera operativa, han mejorado de manera considerable la cantidad de presencia policial en calle. Estamos viendo procedimientos positivos todos los días, gran cantidad de secuestro de armas de fuego, se ven muchos procedimientos en flagrancia, muchas personas aprehendidas, y claramente el delito contra la propiedad bajó significativamente respecto al mes de enero”.

Asimismo, dirigiéndose a los agentes de policía provincial, manifestó: “Les pido que sigan por el mismo camino y, desde ese lugar, poder garantizar mayores niveles de seguridad, de paz y de tranquilidad a todos los rosarinos y rosarinas. Desde nuestro lugar, vamos a seguir trabajando mucho, y administrando bien los recursos del Estado Provincial, para que nuestra policía tenga todos los recursos necesarios para combatir el delito”.