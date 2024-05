El gobierno provincial llamó a los docentes que no adhieran al paro nacional de Ctera de este jueves, a que completen la declaración jurada que permite constatar la asistencia.



Esto se debe a que la provincia no descontará el día de paro, pero los maestros provinciales que no concurran a las escuelas no recibirán el incentivo por asistencia perfecta.

Si bien Amsafé aceptó este miércoles la oferta de mejora salarial del 18% trimestral en tres tramos, lo hizo "en disconformidad" y destacó la necesidad de continuar el plan de lucha para "dar cuenta de las necesidades que tienen las escuelas públicas".

Si bien el gremio docente santafesino no encabezaría más medidas de fuerza de acción directa, decidieron mantener su adhesión al paro nacional de Ctera de este jueves.

La subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, ya había detallado a raíz de anteriores paros de Amsafé que “la declaración jurada se implementó a través de un sistema que tiene el Ministerio de Educación que se llama «Mi Legajo». Es un sistema nominal y cuyo acceso es personal e intransferible, por lo que una vez que un agente accede y carga la declaración jurada, es imposible que genere otra declaración o sea que se duplique la carga".

El ministro de Educación provincial, José Goity, destacó que "estas declaraciones juradas se hacen mediante un sistema informático, son datos trazables. Nosotros podemos saber quién hizo esa declaración jurada y validarla, y por lo tanto las declaraciones tienen ese sustento y esa seriedad”.