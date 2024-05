"Como habíamos expresado hace unos meses atrás, respecto al abuso de poder de la actual gestión Peronista encabezada por el Intendente Marcelo Andreychuk, en 5 meses la actual gestión ya tiene un medida cautelar en contra por haber implementado medidas como el traslado indebido de personal, obligándolos a cumplir tareas forzadas sin el adecuado equipo a manera de castigo, como también la revocación de nombramientos legítimos, intimidaciones, etc. a empleados Municipales.

La persecución e intimidación por razones ideológicas y de filiación política a parte del personal que trabaja en la municipalidad se hizo notoria desde el primer día de gestión, estas prácticas no hacen más que retrotraer a

etapas oscuras de nuestra historia.

Con un intendente que proviene del sindicalismo, que debería comprender la cuestión gremial y la vulnerabilidad de los trabajadores esto no debería pasar, pero la realidad es que esto no es más que una cortina de humo para disfrazar un discurso que se contradice con las acciones, que mientras se preocupa por buscar y perseguir enemigos dentro de la municipalidad, se despreocupa por gobernar.

Instamos una vez más al Intendente y su gabinete a rever estas lamentables acciones y a trabajar codo a codo con el personal municipal en pos de un San Cristóbal mejor y sin distinción de banderías políticas, poniendo en lo más alto, los intereses de nuestra ciudad.

Sin respeto, sin entendimiento y con persecución política a los trabajadores no llegaremos a construir la ciudad que San Cristóbal se merece. Los gobernantes deben priorizar los intereses colectivos de los trabajadores y los ciudadanos por sobre los intereses propios y partidarios".

Firma: Pablo Yakomovsky Pte. UCR San Cristóbal / Milena Dahir Vice Pte. UCR San Cristóbal