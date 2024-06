Como todos los años se realizó el homenaje al creador de nuestra bandera. Manuel Belgrano no fue solamente un brillante intelectual de esa época, si no que también fue un patriota que aportó desde lo ideológico toda su vida al servicio para que seamos una nación libre de todo dominio extranjero. Un verdadero pro hombre, muchas veces recordado por la creación de la bandera y no por su lucha en contra de los enemigos de adentro y de afuera que querían hacer una revolución a medida de las potencias que en esa época dominaban el mundo.-