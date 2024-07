Un trabajo coordinado por la Provincia, los gobiernos locales, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió este miércoles realizar cuatro allanamientos simultáneos en distintas localidades del departamento Castellanos.

Como resultado de los operativos, se clausuraron tres locales y se secuestraron 600 toneladas de metales ferrosos y no ferrosos, la mayor cantidad desde que comenzaron los controles. Además, se encontraron dos armas de fuego, 300.000 pesos en efectivo, gran cantidad de alambre de púa, 50 chasis, autopartes, y 30 ataúdes de procedencia no justificada. Los cuatro establecimientos fueron clausurados.

Participaron de los operativos el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el Fiscal Regional, Carlos Vottero, y el secretario de Prevención del Municipio de Rafaela, Juan Martínez Saliba.

“Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, ya se realizaron 40 operativos en 13 localidades de la provincia”, señaló el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza.

El funcionario valoró el trabajo conjunto y coordinado que se viene realizando con buenos resultados. “Para que estos operativos sirvan, tienen que ser simultáneos”, agregó, al tiempo que consideró que al profundizar los controles, “se empiezan a ver otros delitos anexos que se van a investigar”.

“Es fundamental el trabajo con los fiscales del MPA, con los gobiernos locales y la PDI. Sin ellos no hubiésemos podido llegar hasta acá. Los municipios nos brindan el apoyo, la información del territorio, también la fiscalía con la investigación y no nos olvidemos de la PDI que da el soporte para poder realizar los allanamientos”, agregó

Figueroa Escauriza.

Las cifras marcan que los controles -puestos en marcha desde el inicio de la actual gestión- están dando resultados positivos, y que se están logrando desarticular los distintos eslabones de la cadena delictiva que implica estos ilícitos, que causan daño a la población y al medio ambiente. También disminuyó la cantidad de llamados a la línea 911, con respecto a este tipo de delitos.

Por su parte, el intendente de Rafaela Leonardo Viotti dijo que “estos resultados son gracias al trabajo en conjunto que venimos realizando desde el gobierno local, con la Provincia y la Fiscalía. Tenemos avances concretos en los controles a las chacaritas, por la compra venta de metales, sobre un gran problema que la región viene sufriendo desde hace bastante tiempo”.

Y remarcó que “tenemos resultados concretos y vemos como esto impacta en las estadísticas del delito, que tiene que ver precisamente con el robo para la compra venta de metales. Con estas acciones hemos podido demostrar que con la decisión política de avanzar se mejoran las situaciones. No vamos a descansar, está es una acción más de un objetivo que hemos marcado”.

Marco Legal

Sobre los procedimientos, el fiscal regional Carlos Vottero destacó que “desde lo legal, junto con el Municipio y con la Provincia hemos marcado una agenda de trabajo. Vamos a ir por todas y cada una de las chacaritas en cuanto a las investigaciones penales, independientemente que estén habilitadas o no. La mayoría, no lo están”.

“Queremos que esto sirva de mensaje para aquellas personas que forman parte de la cadena de comercialización, desde el primer eslabón que es la de la sustracción, a lo que es también el acopiar y llenar camiones para llevar materiales por ejemplo a otras provincias”, finalizó el funcionario.