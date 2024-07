El Partido Socialista presentó a las nuevas autoridades del Departamento San Cristóbal

El Partido Socialista presentó este viernes a las nuevas autoridades del Departamento San Cristóbal. La actividad se realizó en el Centro Socialista “Guillermo Estevez Boero” de la ciudad de Suardi, y contó con la presencia, entre otros dirigentes, de los diputados Pablo Farías (miembro de la Junta Provincial del PS) y Sofia Masutti.

Militantes y simpatizantes del socialismo departamental colmaron el espacio partidario donde Agustín Peretti asumió como coordinador departamental junto a los secretarios generales de cada uno de los Centros Socialistas: Maximiliano López (San Cristóbal), Antonela Paez (Suardi), Romina Barraza (Arrufó), Milena Bejarano (Monigotes), María Antonia Defagot (Las Palmeras) y Silvana Torres (Ceres)

En la oportunidad, Peretti destacó: “Que hoy estemos acá renovando nuestra mesa departamental, no es casualidad: es fruto de un trabajo enorme que hicieron muchísimos compañeros que cuando muchos daban todo por perdido, seguimos poniendo el hombro intentando que el Partido Socialista siga vivo y siga respondiendo a la sociedad”

El concejal de Suardi resaltó además: “los socialistas molestamos porque estamos formados en cada uno de los temas donde se nos invita al debate. Tenemos una manera de ver la salud pública, la educación… tenemos una manera de solucionar las problemáticas de adicciones y de consumos problemáticos, tenemos una manera de ver a la juventud y de trabajar con ellos, de entender a la cultura. Y eso es lo que molesta y es lo que nos tiene que hacer grandes”. A su vez invitó a cada uno de los presentes a que “pasemos del estudiar, organizar y difundir a la acción”. Por último dijo: “agradezco y me llena de orgullo que hoy me toque este lugar de conducción de la mesa departamental. Acá no se llegó en soledad, hay una construcción de cada uno de ustedes aportando un granito de arena a la historia de este partido en el departamento”.

A su turno, Pablo Farías resaltó que desde la Junta Provincial se acompaña la conformación de las juntas departamentales: “esta es una novedad que tiene el partido. Antes solamente existía la junta provincial y los centros socialistas. Ahora además están las juntas departamentales. Esto nos permite generar una buena práctica de reunirse, identificar cuestiones interesantes para trabajar como desafíos, fortalezas como es el trabajo militante y sobre todo el apoyo en cada localidad que se puede encontrar a través de estas juntas” enfatizó.

Sofía Masutti a la vez destacó: “Hoy ponemos la primera piedra en esa construcción. Tenemos todo por delante y es un momento histórico que tenemos que saber aprovechar. Tenemos la responsabilidad social y política. Que estemos hoy acá marca un rumbo. Tenemos mucho por delante, tenemos mucho más para crecer”.

A través de un video, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el presidente de la Junta Provincial, Joaquín Blanco, compartieron un saludo donde reafirmaron el fuerte compromiso y respaldo a las nuevas autoridades