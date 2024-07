Locro socialista en Santa Fe: unidad frente a la crisis

El Partido Socialista de la ciudad de Santa Fe, celebró un concurrido locro a días de conmemorarse un nuevo aniversario de la independencia argentina. El evento, realizado este domingo en la vecinal Fomento 9 de julio, reunió cerca de 300 personas, principalmente militantes de los distintos barrios de la ciudad capital.

El evento contó con referentes del socialismo santafesino, como el ex intendente Emilio Jatón, los diputados provinciales Pablo Farías, Ruben Galassi y Varinia Drisum, Mariano Granato (miembro de la Junta Provincial del PS), el ex intendente de Rincón, Silvio González, quienes coincidieron en la necesidad de "fortalecer al socialismo desde la unidad "y reafirmaron su voluntad de trabajar en ese sentido.



Los discursos

La bienvenida estuvo a cargo de Granato, quien destacó la importancia de un encuentro que recupera la tradición del PS de celebrar las fechas patrias colectivamente. También afirmó que “en una sociedad donde salvarse solo es la norma, estamos convencidos de que ese camino no lleva a ningún lado; sólo genera más pobreza, más violencia y, por supuesto, menos felicidad”.

Granato continuó, señalando: "El Partido Socialista tiene en su interior la fuerza para corregir las grandes desigualdades que presenta nuestra realidad. Tenemos una propuesta en la que el rol del Estado es clave para incidir en esas desigualdades, un modelo de desarrollo económico con inclusión y una tarea cotidiana como militantes que es la de esforzarnos por construir comunidad”

Entre los oradores se contó con la participación del diputado Pablo Farías, quien conduce la Mesa local del PS. Farías remarcó que "cuando más golpea la realidad, los socialistas estamos llamados a dar respuestas. Eso es lo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe, con el gobierno de Unidos. Allí, el socialismo plantea que hay una forma de hacer política y de entender la realidad que puede ser distinta, aún en el país de Milei”.

Varinia Drisum, diputada y Secretaria General Adjunta del PS, también se dirigió a los presentes: "Es tiempo del socialismo. Vivimos en un contexto difícil; hay un modelo de país que está dejando cada vez más pobres, más excluidos, que va en contra de lo público y de lo común. Es ahora donde hay que fortalecer la idea del socialismo, como contracara de este gobierno, para estar junto a los vecinos y vecinas y recuperar todo lo que este gobierno les está quitando”.

El diputado provincial Rubén Galassi también tomó la palabra, refiriéndose a la gestión socialista en la ciudad como "un proyecto en el que por primera vez se pensó a la ciudad de manera diferente. Se proyectó la ciudad pensando desde los barrios hacia el centro, pensando que había que poner más esfuerzos en donde más se necesitaba. Eso pudo haberse visto interrumpido por un proceso electoral, pero es un proyecto que está más vivo que nunca. Está vivo ese concepto, esa reivindicación de la política, esa idea de pensar la ciudad distinta, haciendo lo que más se necesita y desde esos lugares”.

Finalmente, Emilio Jatón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y ex intendente de la ciudad, cerró la ronda de discursos con un mensaje de esperanza hacia el futuro: "Hoy conocemos a los vecinos, sus necesidades, conocemos cada lugar de la ciudad de Santa Fe, así que simplemente nos convoco a que defendamos lo que hicimos, que lo defendamos con buenas armas, con la palabra y el cara a cara, con una actitud de cercanía. No la perdamos, sigamos recorriendo el territorio, escuchando a los vecinos. Si hay algo que supimos hacer es no perder la oportunidad de hacer algo por el otro, y eso vamos a seguir haciendo, como se dice siempre desde el socialismo, con las uñas cortas y las manos limpias".