Provincia destina $ 3.300 millones en insumos de salud sexual y reproductiva

El monto abarca compras para garantizar el acceso a insumos para el segundo semestre de 2024. Este lunes se realizó la licitación para la compra de preservativos y anticonceptivos inyectables por unos $ 872 millones“Para garantizar el acceso gratuito insumos de salud sexual y reproductiva destinamos $ 3.300.000.000 para la compra de medicamentos, métodos anticonceptivos y de barrera, entre otros que vamos a necesitar para el segundo semestre de este año para las políticas que implementamos a través de la Dirección de Salud Sexual Integral”, precisó la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio. El monto de la inversión, agregó, responde a que “el Ministerio de Salud de la Nación proveía casi la totalidad de medicación necesaria para salud sexual y reproductiva, en cantidades que permitían cubrir una proporción importante de la demanda provincial. En estos meses los envíos de esos insumos fueron insuficientes y no hubo notificación formal de que no se garantizarían, por lo que iniciamos la compra con recursos del Gobierno de la Provincia y aceleramos la producción propia de anticonceptivos orales del LIF para seguir dando respuesta y garantizar el acceso gratuito a usuarios y usuarias del sistema de salud pública”.

Aún en este escenario, la ministra destacó que “con mucho esfuerzo no solo hemos garantizado el acceso a insumos sino que en los primeros cinco meses de 2024, la Provincia de Santa Fe distribuyó un 52,83 % más de preservativos respecto a todo el año 2023”.

En detalle

Además de las compras licitadas este lunes, el Ministerio de Salud ya adquirió 300.000 preservativos y 500.000 anticonceptivos orales (ACO), por $ 100 millones, a través de compras que realizaron cinco hospitales de las Regiones de Salud (Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto), para agilizar la compra y distribución posterior. En paralelo se autorizó otra gestión de compra de 50.000 ciclos de Anticonceptivos Orales (ACO), a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, por $ 120 millones; que ya se distribuyeron; y se aceleró la producción propia del LIF de 150.000 ciclos, que estará disponible para distribución a fines de agosto.

Mientras tanto se avanza en un pliego de bases y condiciones para realizar licitaciones en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria N° 14.241. Con un presupuesto estimado y asignado de casi $ 2.000 millones se licitarán más anticonceptivos, test de embarazos, implantes subdérmicos, DIU, hormonas y medicamentos, entre otros.

Ofertas

Para la compra de preservativos se presentaron siete oferentes con las siguientes cotizaciones: Droguería Nor S.R.L., $ 139.430.000; Suizo Argentina S.A., $ 124.550.000; Droguería Comarsa S.A., $ 147.520.000; Droguería 20 de Junio S.A., $ 238.019.040; Droguería Monumento, $ 118.000.000; Droguería Federal Pharma de Regional Med S.R.L., $93.850.020; y Farmacia del Paraná S.C.S., $ 160.930.000.

Para la compra de anticonceptivos inyectables en tanto, las ofertas fueron: Droguería Centenario, $ 511.100.000; Droguería Monumento, $ 489.155.000; Grupo Bosch Sociedad Colectiva, $ 504.225.800; Droguería 20 de Junio S.A., $ 467.115.000; Compañía Farmacéutica S.R.L., $ 437.815.950; Droguería Meta S.A., $583.585.000; y Suizo Argentina S.A., $ 541.405.000.

El acto estuvo a cargo de la subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía. Contó con la participación del subsecretario de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero; y se transmitió a través de la plataforma Google Meet para oferentes que no podían estar presentes.