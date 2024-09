Pullaro sobre la reforma previsional: “En la provincia de Santa Fe el que más gana, más va a pagar”

En el marco de la apertura del Santa Fe Business Forum, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, se manifestó sobre el proyecto de reforma previsional y afirmó que “nos salimos de lugares de comodidad para poder invertir. La inversión que estamos llevando adelante en la provincia tiene que ver con moverse de lugares de comodidad y dar discusiones que lamentablemente durante muchos años no se dieron en la provincia de Santa Fe. En la Caja de Jubilaciones de la provincia tenemos déficit fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado”.

“Desde ese lugar damos el debate. Es una salida posible para que nuestra Caja tenga menos déficit, que quiebre una curva que cada vez es mayor y que, desde ese lugar, poder tener recursos para poder invertir. La plata sale de algún lado, o aumentamos impuestos, cosa que no vamos a hacer, o somos más eficiente y damos el debate”, agregó el gobernador.

Corregir distorsiones

En ese sentido, Pullaro sostuvo que “entiendo las manifestaciones de algunos sectores que se resisten. La primera reforma que queremos hacer en la Caja es terminar con todos los privilegios. No está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado. Yo voy a poner la cara para dar ese debate porque no está bien que todos paguen lo mismo que los que ganan más. En la provincia de Santa Fe el que más gana, más va a pagar. No le vamos hacer pagar al que gana lo mínimo, lo mismo que al que gana lo máximo. No está bien eso. Tenemos que corregir distorsiones para lograr equilibrar la Caja. Lamento que durante los meses que se estuvo debatiendo la situación de la Caja se haya mentido tanto. Van a pagar mas los que más ganan, no se va a recortar el 82% móvil, no se van a cambiar las edades. Lo que proyectamos es una Caja más eficiente. Voy a bancar esa medida para demostrar que los recursos de la Provincia de Santa Fe van al crecimiento económico y no a pagar déficit. La otra salida era enviar un mensaje a la Legislatura aumentando algún impuesto, cosa que no pienso hacer”.

“Nuestro objetivo -continuó- es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra Provincia. Acá se terminaron los privilegios. A la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente los que menos ganan, no tienen casi ninguna modificación con este proyecto de ley”.

Sobre las medidas de fuerzas anunciadas por algunos sectores sindicales, el gobernador aseveró que “los que se están manifestando son los sindicalistas que pierden los privilegios, al maestro que está frente al aula no se le toca ningún privilegio. Se terminan los privilegios en la Provincia de Santa Fe para poder tener un Estado eficiente y para poder equilibrar la Caja de Jubilaciones. Si hay un paro lo vamos a descontar. Está el derecho a hacer paro, yo tengo el derecho a descontar. Acá los chicos tienen que ir a la escuela, por eso los docentes que hagan paro no van a cobrar el día”, finalizó Pullaro.