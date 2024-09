En conferencia de prensa, el Intendente, Marcelo Andreychuk junto al Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio Bustos y al Secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, aclararon la situación de las plantas potabilizadoras que dan agua en diferentes barrios de la ciudad. Días atrás en una programa de televisión local el concejal Edgardo Martino puso en dudas el funcionamiento correcto de las planta de osmosis inversas.

"Luego de las acusaciones infundadas con respecto a la planta potabilizadora ubicada en B° San José, se vieron en la necesidad de aclarar a los vecinos y vecinas y sobre todo de llevar la tranquilidad a los mismos de que el agua que se entrega en dicha planta y en todas las de la ciudad ha sido testeada arrojando el resultado de encontrarse dentro de los parámetros del código alimentario argentino de ser agua potable buena, es decir, de "MUY BUENA CALIDAD" ponían en sus redes el municipio y agregaba que

"Cabe aclarar además que desde hace ya 2 años el agua no era analizada. En estos 9 meses de gestión se han destinado todo el esfuerzo y recursos para arreglar y corregir todo aquello que no funciona adecuadamente hace años. Pedimos encarecidamente no caer en la desinformación y contagiarla a los sancristobalenses con tal irresponsabilidad. Si hay intenciones de trabajar en conjunto por nuestra ciudad, rogamos que soliciten la información correspondiente antes de señalar y acusar injustamente causando preocupación y malestar a las vecinas y vecinos. ¡Muchas gracias!" comentaban los funcionarios municipales.-