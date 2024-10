A horas de una nueva marcha de reclamo universitario

Como ocurrió el 23 de abril, para este miércoles se espera una movilización masiva en todo el país. En la ciudad de Santa Fe habrá una concentración frente al Rectorado de la UNL (Bv. Pellegrini 2750), a las 17.30, para marchar luego hacia Pedro Víttori y bulevar donde se dará lectura a un documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina. Crédito: Archivo/Manuel Fabatía Imagen: 2/2

Como ocurrió el 23 de abril, para este miércoles se espera una movilización masiva en todo el país. En la ciudad de Santa Fe habrá una concentración frente al Rectorado de la UNL (Bv. Pellegrini 2750), a las 17.30, para marchar luego hacia Pedro Víttori y bulevar donde se dará lectura a un documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina. Crédito: Archivo/Manuel Fabatía Imagen: 2/2

(Fuente: Nancy Balza para El Litoral)

Por tercera vez, el vocero presidencial confirmó que el presidente Javier Milei va a vetar la ley de financiamiento universitario que aprobaron ambas cámaras legislativas semanas atrás, y que será el eje de la movilización prevista para este miércoles en todo el país.

Será la segunda marcha en defensa de la universidad pública, luego de la masiva movilización que el 23 de abril último puso en alerta a todo el país sobre la situación de la educación superior.

Este martes, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni creyó conveniente hacer una aclaración: "El gobierno no está en contra del reclamo; en tal caso estamos en contra de que el Congreso sancione leyes que no tienen una partida presupuestaria asignada".

Y sumó: "El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es la discusión del Presupuesto Nacional".

Consultado, concretamente, acerca de si se mantenía la decisión presidencial de vetar la ley de financiamiento respondió con un "si", como ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores. Y anticipó que probablemente esa medida, que tiene plazo para materializarse hasta el jueves, estará publicada en el próximo Boletín Oficial. Si esto ocurre este miércoles, será en coincidencia con la marcha universitaria para la que, dijo Adorni, no se prevé un operativo especial porque "entendemos que va a ser una movilización en paz".

"Todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el dinero para ejecutar los aumentos que proponen, que pueden ser válidos -admitió-, pero necesitamos conocer qué partida piensan recortar para estos incrementos". A continuación, el funcionario sostuvo que el Ministerio de Capital Humano "hizo todos los esfuerzos para mejorar (los salarios del personal universitario) en un 6,8 % por encima de la inflación, a la vez que "se realizaron incrementos en los gastos de funcionamiento".

"Adicionalmente el gobierno aumentó en 270 % los gastos de funcionamiento en mayo", a lo que se sumaron montos adicionales para los hospitales universitarios que habían sido pedidos por la UBA. "Falta saber en qué se usaron", señaló el vocero quien volvió sobre los argumentos que expuso la gestión de Milei en las últimas horas, como que del total de estudiantes registrados a 2022, el 40,6 % son alumnos regulares; o que hay un 34,4 % sobre los que no se tiene información.

"La universidad pública funciona hace décadas con severos problemas, profesores que no cobran o cobran mal, problemas edilicios y matrículas con contenidos que no se actualizan desde hace más de 30 años", enumeró Adorni.

"Del lado del gobierno estamos siempre abiertos para discutir la situación de las universidades mejorar su calidad y lo que haga falta para que tengan lo que tienen que tener, alumnos que se reciban, que se eduquen y presupuestos acordes para la función fundamental".