Al respecto NOS SOLIDARIZAMOS con los destinatarios directos de las cobardes amenazas, e instamos a todos los organismos del Estado Nacional y Provincial a profundizar las investigaciones para dar con los autores

intelectuales y materiales de los sucesos planteados.

ALENTAMOS a las máximas autoridades nacionales y provinciales en NO DETENER LA MARCHA en la lucha contra el narcotráfico, que en 11 meses de gestión se lograron excelentes resultados en el descenso de

la criminalidad, lo cual devolvió la paz y tranquilidad a la población

santafesina y en particular a la rosarina.

INVITAMOS a la ciudadanía en su conjunto a ser parte de esta transformación histórica que se ha iniciado el último 10 de diciembre -en donde- no hay más lugar para el crimen organizado y los personajes

de malvivir que atentan contra los poderes democráticamente constituidos y contra toda la sociedad civil en su conjunto, a partir del ejercicio de la violencia. Todos debemos ser parte de esa defensa social

y acompañar la lucha planteada desde la gestión gubernamental.

ACOMPAÑAMOS todas las medidas que se adopten desde el gobierno provincial y nacional para enfrentar al terrorismo y garantizar la seguridad de todos los argentinos.