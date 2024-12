- Por Marta Zinger -

Isaac Raúl Arrosas Trajtemberg, Rulo para nosotros, se crió, se educó, jugó, compartió vivencias y amigos en Moises Ville. En 1973 emigró al Estado de Israel. Hasta el 7 de octubre de 2023 vivió en el Kibutz Erez, asentamiento comunitario de 540 personas. 200 de ellos regresaron, situado a 500 metros de la franja de Gaza. Su profesión Maestro Mayor de Obras. Muchos de sus obreros venían de Gaza, la convivencia fue normal. Los ayudaba en la parte médica, no muy desarrollada allí y en todo lo que necesitaban. Pero a las 6,20 de la mañana de ese día comenzó el infierno, además se cortaron las comunicaciones, había comenzado el ataque más feroz que se pueda imaginar... Sólo se escuchaban sirenas y ecos de las metrallas. Vio las caras de los que trabajaban con él... milagrosamente se salvó de morir, pero estuvieron, con su familia, encerrados en el refugio durante 27 horas, hasta que los rescataron. Los heridos eran prioridad. Desde entonces, se mudaron... es muy difícil volver... el miedo... el horror... Su mayor deseo es que los rehenes vuelvan a casa.

Me permito transcribir palabras de una sobreviviente del Festival de Música de Reim, conocido como Nova. "..gritos que partían los cielos y cortaban el alma en pedazos... la violación tiene sonido, es el sonido de la impotencia, se convierte en la pérdida de la propia humanidad... la sexualidad se convirtió en una herramienta de guerra, de toma de posición, de toma de poder... con sólo ser testigo no puedo vivir, sueño, las imágenes me persiguen, los pedidos desgarradores de auxilio...".

Rulo respondió y aclaró todo lo que los presentes solicitaron. Como opinión personal destacó que esta guerra es muy difícil pues no es por la conquista de tierras, es religiosa y económica. "Leí muchas veces el Corán y en ninguna parte dice que hay que robar, matar o violar". Que los rehenes vuelvan a casa.