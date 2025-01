Este lunes por la noche, en la sede del Club Unión Deportiva Arrufó, el Senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, mantuvieron una reunión preparatoria con representantes de 12 clubes del departamento y de las Ligas Ceresina, Rafaelina y de San Francisco, para definir los últimos detalles organizativos de lo que será la 2° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal 2025”, que se iniciará con un partido adelantado el 05/02/202 y los otros 5 encuentros que se disputarán el 09/02/2025, en la Fase Clasificatoria.

En la oportunidad se evaluó la logística de presentación de los encuentros, con estética y formato propio que incluyen nuevo isologotipo, pórticos, pies prismáticos, pelotas oficiales con tótem y trofeos destacados. La organización del operativo policial y la asistencia de ambulancia y personal sanitario también fue parte de la agenda de trabajo abordada.

Durante el encuentro se destacó la presencia Sec. Gral. de la Liga Regional San Francisco Daniel Ardusso; los Ptes. y otros representantes de los clubes y de las ligas participantes, entre otros.

Televisación y VAR en las finales

También se confirmó que “todos los partidos serán televisados y se podrán ver a través de una suscripción paga al streaming del partido que se prefiera disfrutar. Lo recaudado por tal actividad será distribuido entre los clubes”.

Además, se deliberó sobre la implementación de un sistema de asistencia arbitral mediante tecnología (VAR) para las finales de Copa de Oro y de Plata, con una innovadora propuesta técnica a cargo de productoras televisivas del departamento cuyos lineamientos técnicos fueron elevados y desarrollados por el Sr. Raúl Suárez y el Sr. Elian Cuadros.

Presentación

Asimismo, se definió que la presentación oficial de la “Copa Departamento San Cristóbal 2025” se realizará el próximo martes 4 de febrero a las 20:30 horas en la sede del Club Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo, con la presencia de autoridades, dirigentes, delegados y público en general.

El inicio del torneo ya tiene fechas confirmadas: el miércoles 5 de febrero se disputará el partido inaugural en la cancha del Club San Lorenzo de Ambrosetti, mientras que los demás encuentros serán el domingo 9.

Entrega de pelotas oficiales

Como parte de los preparativos, se realizó la entrega de seis pelotas oficiales de la Copa a cada uno de los clubes participantes, reafirmando el compromiso de la organización con el desarrollo del torneo. Además, se abordó la definición de los costos de las entradas, buscando garantizar la accesibilidad del público y el sostenimiento económico de los clubes.

El Senador Michlig reafirmó que “con la participación de equipos provenientes de tres ligas regionales, la Copa Departamento San Cristóbal se posiciona como una competencia de gran nivel deportivo, consolidándose como un evento que destaca la pasión por el fútbol y el deporte en todo el departamento”.

Equipos Participantes

Los clubes confirmados para esta edición 2025 son:

1- Club Atlético Ceres Unión

2- Club Central Argentino Olímpico (Ceres)

3- Club Ferro Dho (San Cristóbal)

4- Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti

5- Club Unión Deportiva Arrufo

6- Club Atlético Libertad Trinidad

7- Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo

8- Club Tiro Federal Moisés Ville

9- Club Independiente de San Cristóbal

10- Club Juniors (Suardi)

11- Club Sportivo Suardi

12- Club Unión Soc. y Dep. Hersilia

Cabe recordar que el resultado del Sorteo de Grupos fue el siguiente:

Grupo 1: Club Atlético Ceres Unión vs. Club Unión Soc. y Dep. Hersilia

Grupo 2: Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo vs. Club Ferro Dho de San Cristóbal

Grupo 3: Club Unión Deportiva Arrufó vs. Club Sportivo Suardi

Grupo 4: Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti vs. Club Juniors (Suardi)

Grupo 5: Club Independiente de San Cristóbal vs. Club Central Argentino Olímpico (Ceres)

Grupo 6: Club Tiro Federal Moisés Ville vs. Club Atlético Libertad Trinidad

(Nota: El primer equipo mencionado será local en cada encuentro).

