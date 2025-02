Denuncian en Estados Unidos a Javier Milei y a los otros protagonistas del escándalo $LIBRA

(Fuente: Hugo Alconada Mon para La Nación):

La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió el presidente Javier Milei, como también apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.

Con un historial previo de cooperaciones con el FBI, la agencia inmigratoria estadounidense (ICE) y otros brazos del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

En ese sentido, el abogado Mariano Moyano Rodríguez, que décadas atrás persiguió y logró que la familia Peirano afrontara consecuencias en los tribunales de Nueva York, y ahora representa a 2500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en megaestafa, consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense:

.Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.

.La plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.

.Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.

.Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.

Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma.

No hay datos disponibles relevantes Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus “fuertes sospechas de que sea una identidad falsa”.

No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de “conozca su cliente”, ningún análisis de “exposición de riesgo”, no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.

Así, mientras que la investigación penal en la Argentina recayó por sorteo en el Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, la maquinaria estadounidense también recibió la primera denuncia criminal. Apuntó contra Davis, Peh, Novelli y Terrones Godoy, pero también contra la Casa Rosada.

“Requerimos al Departamento de Justicia –planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados- que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.

Acusados, facilitadores y un denunciante

Las principales caras del entramado que complica a Milei

Hayden Mark Davis Kelsen Ventures

Su empresa habría estado detrás del lanzamiento de $Libra. Afirma ser asesor del gobierno de Javier Milei en temáticas de "tokenización". Criiticó que el Presidente haya borrado el tuit en el que respaldaba la inversión en $Libra. "A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales”, subrayó en un video que grabó tras el escándalo. “Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas", dijo Davis. El 30 de enero, se reunió con Milei, con el propósito de "acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial", según señaló el Presidente. Tanto Davis como Kelsen Ventures resultan difíciles de rastrear.

Julian Peh KIP Protocol

Es otro integrante clave de la maniobra cripto en la que participó Milei con su recomendación. Como Davis, también se reunió con Milei. El encuentro fue el 19 de octubre del año pasado, en el Hotel Sheraton Libertador. El 7 de diciembre pasado, un retuit de Milei le significó al Token de KIP Protocol un aumento de 20% en su valor. Peh es oriundo de Singapur. Es abogado y un emprendedor en el mundo tecnológico con más de 20 años en el rubro. Su empresa es la creadora de la criptomoneda que Milei promocionó, pero cargó culpas solo sobre Kelsen Ventures, la firma de Davis. "El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de Kelsier Ventures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto", indicó en un comunicado.

Mauricio Novelli N&W Professional Partners

Es socio de Manuel Terrones Godoy, acusado de múltiples estafas con inversiones digitales, en una empresa que brinda capacitación para desempeñarse en el ámbito financiero. Habría sido el nexo entre Milei y KIP Protocol. Este "trader" conoce a Milei desde hace años. El Presidente fue uno de los "capacitadores" de N&W Professional Partners (otro "capacitador de N&W es Agustín Laje, referencia intelectual del Presidente). El 26 de noviembre de 2020, Milei prestó servicios para la firma, lo que quedó registrado en una imagen. Novelli también es dueño del NFT (Token No Fungible, por sus siglas en inglés) Vulcano, que Milei recomendó el 18 de febrero de 2022 por su "diagrama económico sostenible", que implosionó en dos semanas.

Charles Hoskinson creador de las criptomonedas Ethereum y Cardano

Referente del mundo de las criptomonedas, el empresario estadounidense denunció que Mauricio Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy, le exigieron una coima para organizarle una reunión con Javier Milei en el "Tech Forum", un encuentro que organizaron en el Sheraton Libertador, en el que Julian Peh sí se entrevistó con el Presidente. Hoskinson relató, en un mensaje en X (Ex-Twitter), que había viajado a la Argentina porque le habían prometido un encuentro a solas con Milei, pero, al llegar, le dijeron que solo podría estrecharle la mano y participar de una fotografía grupal, salvo que pusiera dinero. El empresario, no obstante, le quitó responsabilidad a Milei en el entramado. Sostuvo que lo "usaron”.

Karina Milei secretaria general de la presidencia

La hermana del Presidente facilitó el ingreso a la Casa Rosada de Mauricio Novelli, uno de los dueños de N&W Professional Partners, quien habría oficiado de enlace con KIP Protocol. Karina Milei lo recibió en la Casa de Gobierno el 8 de enero, en una reunión de cuatro horas y media. Registró otras cinco visitas más a la Rosada autorizado por la secretaria general de la Presidencia, y cuatro visitas a la oficina “pre-privada SP”, que es la anterior a la del Presidente. En tres ocasiones, estuvo en la quinta de Olivos. También Hayden Mark Davis ingresó a la Casa Rosada con autorización de la hermana presidencial.



Javier Milei presidente de la nación

Utilizó sus redes sociales para promocionar el token $Libra, que se desplomó súbitamente y generó pérdidas a inversores por alrededor de 4000 millones de dólares en total. "La Argentina crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina. $Libra", escribió Milei en su cuenta de X, el último viernes. El posteo estuvo publicado unas cinco horas hasta que Milei lo eliminó. Argumentó que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto".