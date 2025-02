Varios accidentes en el dto San Cristóbal

EN SAN CRISTÓBAL: El primero de ellos ocurrió en intersección de calle Cochabamba y Lisandro de la Torre, protagonizado por una Motocicleta marca Honda modelo Biz, en la que se conducían dos mujeres mayores de edad, quienes por causas que se tratan de establecer colisionaron con un automóvil marca Volkswagen modelo Gol Tren, guiado por un masculino de 34 años. Personal de Servicio Same se hizo presente en el lugar y traslado a las dos ocupantes del moto vehículo hasta el hospital local, donde luego de ser examinadas, ambas femeninas resultaron con lesiones de carácter leve.

 En Calle J. B. Justo al 800, por causas que se tratan de establecer, la conductora de la motocicleta marca Gilera, modelo Smash, quien iba acompañada por su hija, menor de edad, sin intervención de terceros, perdió el control del rodado, precipitándose a la cinta asfáltica. Personal de Comisaría Primera se hizo presente en el lugar y practicó las diligencias correspondientes.

 En Ruta Provincial Nº 13, el conductor del automóvil marca Citroën Berlingo, en circunstancia de ir circulando fue sorprendido por un animal vacuno que cruzaba la cinta asfáltica, al que no puedo evitar colisionarlo. Como consecuencia, solo se produjo daños materiales en el rodado.

 En intersección de Hipólito Yrigoyen y Presidente Perón; el conductor de la moto marca HONDA WAVE, en ocasión de ir circulando es envestido por un automóvil marca PEUGEOT, color bordo, el que se dio a la fuga. En el lugar se hizo presente ambulancia del Same, quien trasladó a la víctima hasta el Samco, donde fue asistido resultando con lesiones de carácter leves.

 En intersección de calles 9 de julio y San Lorenzo el conductor del automóvil marca Fiat 128, colisiona con una motocicleta marca Honda Wave, guiada por un hombre mayor de edad. En consecuencia, el ocupante del rodado de menor porte, resultó con lesiones de carácter leves.

 HERSILIA: Personal de esa dependencia, recibió llamado telefónico informando que en el zona rural, más precisamente camino al Cementerio, una persona se había caído se su bicicleta y solicitaba ayuda. Constituido en el lugar, se entrevistaron con la víctima, un hombre de 49 años quien manifestó haber perdió el control de su bicicleta marca SLP, color negra , precipitándose al ripio. El ciclista fue traslado hasta el Samco local, donde le dictaminaron lesiones de carácter leves.

 LAS PALMERAS: Efectivos de esa comisaría, tomaron intervención de un siniestro vial, sobre Ruta Nacional Nº34 kilometro 291. En el lugar se entrevistaron con el conductor del vehículo Renault Sandero, color gris, domiciliado en Merlos Provincia de Buenos Aires, quien expresó que mientras venía conduciendo su vehículo, una de sus cubierta sufrió un daño, lo que provocó que pierda el control del rodado. Solo resultando daños materiales su automóvil..