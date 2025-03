El secretario electoral de la provincia de Santa Fe Pablo Ayala, intimó al pre-candidato inscripto en la lista "El compromiso Ciudadano" Luis Ángel Bergallo a que realice un descargo por la impugnación presentada por el apoderado de la lista "San Cristóbal para Todos", Maximiliano Rodriguez Barona que descarta su candidatura por por no contar con el tiempo de dos años de residencia solicitado para ser candidato. De esta forma la lista en referencia tenia un tiempo para remplazar el candidato en cuestión. Aún no tenemos datos certeros de que se resolvió en ese sentido. Recordemos que de bajarse la lista se evitaría la primera vuelta, ya que no habría competencia interna en los otros partidos. y se pasaría el 29 de junio a la elección general directamente. Pero si se remplaza al candidato la primaria se tendría que realizar el13 de abril .-