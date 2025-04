Intersecciones: Ciencia, tecnología y arte en la UNL

Cuando se vincula ciencia, arte y tecnología, lo que se busca es explorar los puntos de encuentro entre esas disciplinas y los nuevos saberes que emergen a partir de esa conjunción. En el marco del Día de la Investigadora y del Investigador científicos que se conmemora el 10 de abril, los especialistas de la Universidad Nacional del Litoral Ysabel Tamayo, Raúl Cerutti y Damián Rodríguez Kees brindan su mirada sobre los puntos de contacto entre esas especialidades, las cuales forman parte de su labor cotidiana.

“Mi trabajo vincula la curiosidad científica y la experimentación artística con una política educativa relacionada a la producción con tecnologías emergentes. Busco conectar intereses entre esferas que, a priori, parecieran no estar conectadas. Lo que me gusta es lo que no acabo de entender”, expresó Ysabel Tamayo, docente-investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UNL), licenciada en Ciencias de la Información Visual y Auditiva por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por FLACSO.

En línea de continuidad, Damián Rodríguez Kees, compositor, docente-investigador del Instituto Superior de Música (ISM-UNL) afirmó: “Omar Corrado, reconocido musicólogo argentino, egresado del Instituto Superior de Música, doctor en Historia de la Música y Musicología en la Universidad de París IV-Sorbona, sostiene que analizar música es desentrañar intrigas, lo cual me parece muy valioso porque implica hacerse preguntas, indagar sobre lo que no se conoce, buscar respuestas sobre aquello que te interesa”.

“La ciencia es una forma de leer y descifrar el mundo. Un método para observar, interpretar y predecir fenómenos con rigor y lógica. Pero también es un acto creativo, porque detrás de cada hipótesis hay una chispa de imaginación que permite conectar puntos aparentemente aislados”, explicó Raúl Cerutti, docente-investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL) y artista visual, quien produce arte ecléctico, mezclando lo visual, lo biológico y lo cuántico.

“El arte es un lenguaje universal que nos permite decir lo indecible, representar lo invisible y dar forma a lo que sentimos. Es una vía de conocimiento, una manera de descubrir y cuestionar tanto lo externo como lo interno”, agregó Cerutti.

“Las ciencias y las humanidades recorren un camino hacia una ciencia que se piensa a sí misma como una ‘mirada poética de la naturaleza’ (Prigogine y Stengers, 1988) y unas artes que se posicionan fuertemente como modos de conocimiento. Los proyectos que dirijo van en ese sentido”, resaltó Tamayo.

Nuevos lenguajes

De lo que se trata es de “establecer el cruce arte-ciencia-tecnología como un campo estratégico en el desarrollo de nuevos lenguajes y formas de representación”, agregó Tamayo y prosiguió: “Me interesa establecer modelos colaborativos y reunir disciplinas cuyo principal objetivo sea el desarrollo de la comunidad”.

“Desde siempre, mi trabajo ha transitado ese espacio híbrido donde la ciencia y el arte se entrelazan y se potencian mutuamente. No los veo como disciplinas separadas, sino como lenguajes distintos que, al dialogar, generan nuevas formas de conocimiento y percepción”, aseguró Raúl Cerutti.

“En mis proyectos, ya sea en instalaciones, poesía o investigación, me interesa explorar cómo el pensamiento estructurado de la ciencia puede convivir con la sensibilidad del arte. Por ejemplo, en la instalación presentada en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC-UNL), las plantas carnívoras tejidas con tecnología 3D y biomateriales reflejan la fragilidad y la resistencia en entornos diversos, generando curiosidad y conciencia sobre la simbiosis ambiental”, continuó Cerutti.

“El desafío de todo artista es generar un lenguaje propio, que no suene a otros porque hay una cantidad de intérpretes, de instrumentistas que te hacen llorar de la emoción pero a nivel de lenguaje musical es lo mismo de siempre, el desafío está en la innovación; hay que generar cruces entre ciencia, arte y tecnología novedosos, distintos, que impliquen un cambio a lo aprendido”, recalcó Kees.

Ciencia, tecnología y arte en la UNL

¿Por qué en la academia es necesario vincular ciencia, tecnología y arte?, ¿por qué apostar a una intersección entre esa trilogía? En este sentido, la UNL no es ajena dado que desde 2018 se ha creado la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología: “La UNL siempre ha estado abierta, desde el espíritu de la Reforma, al ejercicio pleno de una cultura universitaria y cívica”, destacó Ysabel Tamayo.

“La universidad es un agente central para conectar a los diversos actores sociales y es una plataforma para difundir la cultura experimental de laboratorio, la ciencia abierta y ciudadana, los procesos de aprendizaje disruptivo y las tecnologías libres”, prosiguió Tamayo.

“Me parece una iniciativa fundamental que se haya creado la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología en la UNL porque generar espacios donde estas disciplinas dialoguen y se potencian es clave para innovar y repensar tanto la manera de hacer ciencia como de hacer arte con herramientas tecnológicas”, valoró Cerutti. “Es un reconocimiento de que el conocimiento no es un compartimento estanco, sino un ecosistema donde todo se conecta”, enfatizó Cerutti.

“Nuestra sociedad siempre tendió a dividir las especialidades, por ejemplo las artes las concibió de manera autónoma: música, teatro, cine, entre otras. Durante mucho tiempo la división entre ciencia y arte fue muy tajante, a excepción del Renacimiento. Sobre finales del siglo XX se empezó a pensar en la interdisciplinaridad entre arte y ciencia, en parte gracias a las nuevas tecnologías. Tanto la ciencia como el arte generan conocimientos, saberes y tienen, además un punto en común que es la creatividad y la observación del mundo de manera sensible”, afirmó Damián Rodriguez Kees, quien integró la primera camada de beneficiarios a las Becas de Iniciación a la Investigación Científica, Cientibeca, en el año 1986.

“Creo que la decisión de crear la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología está en línea con las grandes universidades del mundo; considero, además, que es un camino de aprendizaje porque en la teoría estamos todos de acuerdo en la necesidad de los cruces, pero en la práctica cuesta efectivizar los vínculos, las intersecciones, es un proceso de aprendizaje contínuo”, concluyó Kees.

10 de abril: Homenaje a Houssay

El Día de la Investigadora y del Investigador Científicos se celebra cada 10 de abril en homenaje al natalicio del argentino Bernardo Houssay, acontecido en 1887, quien es considerado un ejemplo por sus tareas de investigación, hombre de gestión y primer científico latinoamericano distinguido con el Premio Nobel de Medicina.