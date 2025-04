El fiscal de Reconquista confirmó la causa del accidente en el que murieron padre e hijo

Este sábado a la madrugada encontraron el cuerpo del guía de pesca Pablo Ovando, unas 18 horas después del hallazgo sin vida de su hijo, un niño de cuatro años. Ambos eran buscados desde el martes pasado en la zona de Puerto Reconquista, momento en que se desatara la tragedia que para el fiscal "Fue accidental".

Pablo Ovando un reconocido protagonista de los amantes del Río

El caso conmovió a Reconquista y a toda la región. Pablo Ovando era muy querido en el ambiente del turismo de pesca, conocido por su pasión por el río y por su cercanía con la gente.

En medio del dolor, la familia Ovando expresó su profundo agradecimiento a quienes se sumaron a la búsqueda, brindando su tiempo, su esfuerzo y su solidaridad.el niño habría caído al agua y Pablo se arrojó a rescatarlo”, . “Era un profesional del río, siempre con el salvavidas puesto. Que ninguno lo tuviera en ese momento solo puede explicarse por un descuido mínimo, segundos fatales”.La tragedia golpea especialmente fuerte a quienes conocen y viven el río. “El agua no tiene de dónde agarrarse. No te da margen si no estás preparado. Y Pablo lo sabía. Por eso es tan difícil entender cómo ocurrió esto” comentó un comunicador de la región.-

El Fiscal Norberto Ríos se inclina por el accidente

Este sábado, el fiscal Norberto Ríos confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Pablo Ovando, el reconocido guía de pesca de 44 años, que había desaparecido el martes pasado junto a su pequeño hijo Agustín, de 4 años.

"Cerca de las 2.40 el cuerpo fue encontrado por civiles que estaban colaborando, a unos tres kilómetros del cuerpo del niño y a tres kilómetros de Puerto Reconquista. Luego se trasladó el cuerpo hacia el puerto donde se realizó el reconocimiento. El lugar del hallazgo está a unos 6 kilómetros río abajo de donde quedó el yate" comentó en una entrevista el Fiscal.

Según explicó el entrevistado, la principal hipótesis es accidental: "No tenemos elementos que indiquen otra situación, en la embarcación estaba todo en su lugar, un mate preparado con agua caliente, las cañas preparadas, los salvavidas estaban en la embarcación. Esa es la explicación más coherente que podemos encontrar. Los cuerpos no presentaban anomalías. Es muerte por ahogamiento, por inmersión. Alguien se cayó al agua. Podría ser el niño y posiblemente luego el padre en su búsqueda, por más de que no haya testigos es la explicación razonable", sentenció.

"No se dispondrá la realización de autopsias"

El fiscal Ríos informó que se solicitará una revisión completa de los cuerpos para documentar cualquier elemento de relevancia para la causa, aunque no se dispondrá la realización de autopsias. En cuanto a la fisonomía del lugar donde trabajaron los buzos, el fiscal explicó que hay pozos de 8, 10, 12 metros de profundidad. Cuando los buzos se sumergían, la velocidad del agua era de 5 nudos. "Si un cuerpo cae perpendicular, no podía llegar al fondo en forma recta por la fuerte corriente. Por más de que una persona sea ducha para nadar, no era posible soportar semejante corriente del agua", explicó. Norberto Ríos agradeció a "Las tres patas del Estado, local, regional y nacional que pusieron todos los recursos a disposición para encontrar a las víctimas".